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42-летняя Виктория Исакова выложила фото с пляжа и показала подросшую дочь

Знаменитая актриса не привыкла выставлять личную жизнь напоказ. Тем не менее Виктория Исакова иногда публикует в соцсетях снимки со своей дочерью.
Виктория Исакова и Юрий Мороз
Виктория Исакова и Юрий Мороз

Виктория Исакова редко балует поклонников семейными фотографиями. В Инстаграме актрисы нет ничего лишнего — кадры со съемочного процесса, сдержанные селфи, а также рецензии на фильмы. 

Знаменитость не торопится посвящать публику в личную жизнь. Известно, что Виктория уже 16 лет счастлива в браке с режиссером Юрием Морозом. Несколько лет назад у пары родился ребенок, однако Виктория подтвердила информацию лишь осенью 2018-го.

Виктория Исакова с дочерью
Виктория Исакова с дочерью

Актриса продолжает хранить имя девочки в секрете. Лицо малышки Исакова тоже не показывает, а если и публикует в своих соцсетях снимки с дочерью, то обязательно со спины или в полумраке — так, чтобы фолловеры не разглядели внешность наследницы.

Новая публикация Виктории Исаковой
Новая публикация Виктории Исаковой

31 июля Виктория неожиданно для поклонников разместила в своем Инстаграме новый снимок с подросшей дочерью. На кадре Исакова в купальнике играет с девочкой на пляже. По негласной традиции малышка запечатлена спиной к камере, однако это не помешало фолловерам рассмотреть сходство наследницы с ее звездной мамой.

Пользователи Сети уверены, что девочка унаследовала пышную копну волос от Виктории. Кроме того, мать и дочь похожи по телосложению. Поклонники заявили, что дочь Исаковой вырастет такой же стройной красавицей, как и ее мама.

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01 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @v_isakova/Instagram
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Виктория Исакова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Наследницы🤦🤦🤦

  • А возраст обязательно указывать? Да еще и в самом начале. Может еще серию паспорта зафигачите. А имя и профессию вообще можно не упоминать. Главное что она 42-летняя!

  • классная

  • «Мать и дочь похожи по телосложению...» это про трехлетнего ребёнка?... а вообще ясно, что там дело темно с этим ребёнком

  • И правильно , что не показывают лицо ребёнка.А то у некоторых "звездуль"дети растут как за стеклом, обезьянками, за которыми все наблюдают)

  • Рада за неё, так всё было непросто в жизни....

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