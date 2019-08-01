42-летняя Виктория Исакова выложила фото с пляжа и показала подросшую дочь

Знаменитая актриса не привыкла выставлять личную жизнь напоказ. Тем не менее Виктория Исакова иногда публикует в соцсетях снимки со своей дочерью.

Виктория Исакова и Юрий Мороз

Виктория Исакова редко балует поклонников семейными фотографиями. В Инстаграме актрисы нет ничего лишнего — кадры со съемочного процесса, сдержанные селфи, а также рецензии на фильмы.



Знаменитость не торопится посвящать публику в личную жизнь. Известно, что Виктория уже 16 лет счастлива в браке с режиссером Юрием Морозом. Несколько лет назад у пары родился ребенок, однако Виктория подтвердила информацию лишь осенью 2018-го.

Виктория Исакова с дочерью

Актриса продолжает хранить имя девочки в секрете. Лицо малышки Исакова тоже не показывает, а если и публикует в своих соцсетях снимки с дочерью, то обязательно со спины или в полумраке — так, чтобы фолловеры не разглядели внешность наследницы.

Новая публикация Виктории Исаковой

31 июля Виктория неожиданно для поклонников разместила в своем Инстаграме новый снимок с подросшей дочерью. На кадре Исакова в купальнике играет с девочкой на пляже. По негласной традиции малышка запечатлена спиной к камере, однако это не помешало фолловерам рассмотреть сходство наследницы с ее звездной мамой.

1 2 3 ... 10 Виктория Исакова и Юрий Мороз поженились в 2003-м

Пользователи Сети уверены, что девочка унаследовала пышную копну волос от Виктории. Кроме того, мать и дочь похожи по телосложению. Поклонники заявили, что дочь Исаковой вырастет такой же стройной красавицей, как и ее мама.