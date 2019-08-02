СМИ: 58-летний Цекало и его 28-летняя жена планируют ребенка

Кажется, в скором времени в семье Александра Цекало ожидается прибавление! Продюсер и его супруга Дарина Эрвин были замечены в клиническом центре «Лапино».

В марте 2019-го Александр Цекало и Дарина Эрвин сыграли свадьбу. Поклонники пары заметили, как сильно изменился продюсер рядом с молодой женой. Цекало сбросил около 10 килограммов, стал чаще выходить в свет, а на совместных с Эрвин фотографиях прямо светится от счастья.



Судя по всему, влюбленные решили завести ребенка. По сообщению телеграм-канала Yobajur на днях 58-летний Александр привез 28-летнюю Дарину в клинический госпиталь «Лапино», в котором появился на свет не один звездный наследник.

Пока неизвестно, находится ли Эрвин в положении или пока лишь планирует беременность. Однако бдительные фолловеры рассмотрели на новых снимках знаменитости следы фотошопа: по их мнению Дарина уменьшает себе живот и делает изгибы тела более соблазнительными.

1 2 3 ... 10 Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились в марте 2019-го

Напомним, что Дарина и Александр поженились спустя пару месяцев после официального развода актера. У Цекало есть трое детей от предыдущих пассий: 10-летняя дочь Александра и семилетний сын Михаил, мамой которых является Виктория Галушка, а также 19-летняя дочь Ева от Лолиты Милявской.