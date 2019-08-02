Рита Дакота высказалась о романе с Виталием Гурковым и удалила пост

Совсем недавно стало известно, что Рита Дакота возобновила отношения с белорусом Виталием Гурковым, с которым встречалась еще в юности. В своих соцсетях певица поспешила ответить на эти слухи.

Рита Дакота

1 августа журналистам стало известно, что уже некоторое время 29-летняя Рита Дакота встречается с 33-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым.

Очевидцы не раз замечали исполнительницу и спортсмена на совместных прогулках с полуторагодовалой дочерью Дакоты Мией.

Интересно, что в конце 2000-х боксер и певица уже были вместе. У пары был яркий, но непродолжительный роман после возвращения Риты с российской «Фабрики звезд» в Белоруссию.

Утром 2 августа молодая мама опубликовала на странице в Инстаграме пост, посвященный новостям о своей личной жизни.

«Торжественно заявляю — если мне будет, что рассказать вам и главное зачем, я непременно это сделаю. Ну... или нет», — заинтриговала фолловеров Дакота, а через час и вовсе удалила из своего микроблога этот пост.

Виталий Гурков и хранит молчание, лишь публикуя видео тренировок из спортивного зала.

1 2 3 ... 10 Недавно СМИ стало известно о новом возлюбленном Риты Дакоты Виталии Гуркове

Напомним, в августе 2018-го Рита Дакота рассталась с мужем Владом Соколовским из-за его многочисленных измен. После этого знаменитость заявляла, что, возможно, больше никогда не выйдет замуж.