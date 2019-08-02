Рита Дакота высказалась о романе с Виталием Гурковым и удалила пост

1 августа журналистам стало известно, что уже некоторое время 29-летняя Рита Дакота встречается с 33-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым.
Интересно, что в конце 2000-х боксер и певица уже были вместе. У пары был яркий, но непродолжительный роман после возвращения Риты с российской «Фабрики звезд» в Белоруссию.
Утром 2 августа молодая мама опубликовала на странице в Инстаграме пост, посвященный новостям о своей личной жизни.
Виталий Гурков и хранит молчание, лишь публикуя видео тренировок из спортивного зала.
Напомним, в августе 2018-го Рита Дакота рассталась с мужем Владом Соколовским из-за его многочисленных измен. После этого знаменитость заявляла, что, возможно, больше никогда не выйдет замуж.