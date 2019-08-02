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Рита Дакота высказалась о романе с Виталием Гурковым и удалила пост

Совсем недавно стало известно, что Рита Дакота возобновила отношения с белорусом Виталием Гурковым, с которым встречалась еще в юности. В своих соцсетях певица поспешила ответить на эти слухи. 
Рита Дакота
Рита Дакота

1 августа журналистам стало известно, что уже некоторое время 29-летняя Рита Дакота встречается с 33-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым. 

Очевидцы не раз замечали исполнительницу и спортсмена на совместных прогулках с полуторагодовалой дочерью Дакоты Мией. 

Интересно, что в конце 2000-х  боксер и певица уже были вместе. У пары был яркий, но непродолжительный роман после возвращения Риты с российской «Фабрики звезд» в Белоруссию. 

Рита Дакота
 

Утром 2 августа молодая мама опубликовала на странице в Инстаграме пост, посвященный новостям о своей личной жизни. 

«Торжественно заявляю — если мне будет, что рассказать вам и главное зачем, я непременно это сделаю. Ну... или нет», — заинтриговала фолловеров Дакота, а через час и вовсе удалила из своего микроблога этот пост. 

Виталий Гурков и хранит молчание, лишь публикуя видео тренировок из спортивного зала. 

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    Недавно СМИ стало известно о новом возлюбленном Риты Дакоты Виталии Гуркове
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Напомним, в августе 2018-го Рита Дакота рассталась с мужем Владом Соколовским из-за его многочисленных измен. После этого знаменитость заявляла, что, возможно, больше никогда не выйдет замуж

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02 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @ritadakota, @vika_rambo, @vitalhurkou/Instagram
Теги

Рита Дакота, Влад Соколовский

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