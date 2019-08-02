22-летняя внучка Роберта Кеннеди, страдающая депрессией, скончалась от передозировки наркотиков

1 августа в особняк семейства Кеннеди в Массачусетсе приехала бригада «скорой помощи». Медики экстренно госпитализировали 22-летнюю Сиршу Кеннеди-Хилл, у которой была диагностирована передозировка наркотиками. Увы, девушку спасти не удалось — по сообщениям The New York Times, по пути в больницу она скончалась.
Девушка заканчивала обучение в престижном Бостонском колледже. Сирша была активисткой — занимала руководящую должность в студенческом совете учебного заведения, принимала участие в митингах, работала над созданием групп психологической помощи в колледже, а также регулярно писала для местной газеты.
В одной из своих статей наследница известного клана призналась, что уже давно страдает от затяжной депрессии.
По сообщениям СМИ, в последнее время Сиршу будто подменили. Всегда активная и дружелюбная девушка вмиг отстранилась от общения с друзьями и семьей, стала прогуливать учебу, предпочитая все время проводить в своей комнате. Там ее и обнаружили при смерти знаменитые родственники...
Таким образом, Сирша стала девятым членом семейства Кеннеди, погибшим неестественной смертью. Кстати, 35 лет назад, тоже от передозировки, скончался ее дядя, 29-летний Дэвид Кеннеди.
В связи с новой трагедией, связанной с известной фамилией, в Сети снова начали обсуждать так называемое «проклятие клана Кеннеди». По слухам, в начале 20 века отец будущих политических деятелей Джо Кеннеди оскорбил престарелого еврейского раввина.
В 1944-м в авиакатастрофе погиб старший сын Кеннеди Джозеф, а затем по разным весьма странным причинам ушли из жизни его братья и другие члены семьи.
До инцидента с Сиршей казалось, что больше беспокоиться о благополучии клана не стоит, ведь ничего ужасного не происходило уже в течение целых 20 лет. Предполагалось, что последней жертвой «проклятия» стал сын экс-президента США Джона Кеннеди, который погиб при крушении самолета. Кто знает, к чему еще стоит готовиться знаменитому семейству,