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22-летняя внучка Роберта Кеннеди, страдающая депрессией, скончалась от передозировки наркотиков

В минувший четверг стало известно о смерти внучки бывшего генерального прокурора и сенатора США Роберта Кеннеди, Сиршы Кеннеди-Хилл. Гибель девушки стала очередным событием в длинной цепочке трагедий известного клана, именуемой «проклятием Кеннеди». 
Сирша Кеннеди-Хилл
Сирша Кеннеди-Хилл

1 августа в особняк семейства Кеннеди в Массачусетсе приехала бригада «скорой помощи». Медики экстренно госпитализировали 22-летнюю Сиршу Кеннеди-Хилл, у которой была диагностирована передозировка наркотиками. Увы, девушку спасти не удалось — по сообщениям The New York Times, по пути в больницу она скончалась. 

Сирша приходилась внучкой американскому политическому деятелю Роберту Кеннеди, который погиб от огнестрельного ранения еще в 1968 году. 

Девушка заканчивала обучение в престижном Бостонском колледже. Сирша была активисткой — занимала руководящую должность в студенческом совете учебного заведения, принимала участие в митингах, работала над созданием групп психологической помощи в колледже, а также регулярно писала для местной газеты.

 
 

В одной из своих статей наследница известного клана призналась, что уже давно страдает от затяжной депрессии.

«Моя депрессия укоренилась в середине учебы в школе и, похоже, будет со мной до конца жизни. И хотя я была в основном счастливым ребенком, я часто страдаю от приступов глубокой грусти, которая напоминает тяжелый валун на моей груди», — писала как-то погибшая. 

По сообщениям СМИ, в последнее время Сиршу будто подменили. Всегда активная и дружелюбная девушка вмиг отстранилась от общения с друзьями и семьей, стала прогуливать учебу, предпочитая все время проводить в своей комнате. Там ее и обнаружили при смерти знаменитые родственники...

 
 

Таким образом, Сирша стала девятым членом семейства Кеннеди, погибшим неестественной смертью. Кстати, 35 лет назад, тоже от передозировки, скончался ее дядя, 29-летний Дэвид Кеннеди. 

В связи с новой трагедией, связанной с известной фамилией, в Сети снова начали обсуждать так называемое «проклятие клана Кеннеди». По слухам, в начале 20 века отец будущих политических деятелей Джо Кеннеди оскорбил престарелого еврейского раввина.

Священнослужителя так задела ссора с мужчиной, что он проклял весь его род.

В 1944-м в авиакатастрофе погиб старший сын Кеннеди Джозеф, а затем по разным весьма странным причинам ушли из жизни его братья и другие члены семьи.

До инцидента с Сиршей казалось, что больше беспокоиться о благополучии клана не стоит, ведь ничего ужасного не происходило уже в течение целых 20 лет. Предполагалось, что последней жертвой «проклятия» стал сын экс-президента США Джона Кеннеди, который погиб при крушении самолета. Кто знает, к чему еще стоит готовиться знаменитому семейству, 

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02 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Instagram, Facebook

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Проклятие ни при чем. Виноваты наркотики и "золотая ложка" во рту.

  • Америка страна одиноких людей? Почему они там все на антидепрессантах сидят в глубокой грусти? Во всем мире люди живут просто и понятно - семья, работа, быт и хлопоты, друзья....И только в штатах такое жуткое ощущение безысходности с многочисленными баночками таблеток в ванной. Не многовато ли у ни депрессий при в принципе благополучной жизни и климате?

  • Гость

    Проклятие ни при чем. Виноваты наркотики и "золотая ложка" во рту.

    Откуда у нее золотая ложка? Кроме славы там все обычно

  • Очень грустно. Вот мы думаем, да какое проклятие, а как обьяснить, что весь род такой несчастливый. Наркотики сколько жизней загубило. Очень симпатичная девчонка, умненькая и такой конец.

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