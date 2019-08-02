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50-летняя Рене Зеллвегер вспомнила, как студенткой работала в стриптиз-баре

Сейчас Рене Зеллвегер — кумир миллионов с баснословными суммами на счету и «Оскаром» за фильм «Холодная гора» на полке. А когда-то ей приходилось работать в стриптиз-баре, чтобы оплатить обучение в колледже.
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер

То, что Рене Зеллвегер работала в стриптиз-клубе, ни для кого не секрет — актриса нередко вспоминала этот опыт в различных интервью. А на днях она призналась изданию AARP The Magazine, что ничуть об этом не сожалеет. Тем более, что танцевать на шесте и раздеваться ей не приходилось — будущая звезда работала официанткой. И даже в одежде.

Зеллвегер пошла работать в кабаре в Остине не по призванию — девушке очень нужны были деньги, чтобы оплатить свое обучение в колледже, а отца, который обещал проспонсировать это мероприятие, уволили прямо перед пенсией. Так что Рене решила попробовать и задержалась в баре Sugar’s на целых два года — разносила коктейли клиентам заведения.

Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер в мюзикле «Чикаго»

Звезда «Дневника Бриджит Джонс» вспоминает это время с улыбкой. Говорит, что прошла там большую школу жизни. «Пересмотрела моральные принципы. Научилась не судить других. Вокруг было много замечательных девушек, которые каждый вечер танцевали стриптиз, чтобы прокормить семьи. Большинство из них — студентки, и в их понимании такая работа гармонично вписывалась в жизнь. Узнала, что мир — вовсе не черно-белый, в нем есть много оттенков», — рассказывала она изданию Grazia три года назад, как раз перед премьерой третьей части о приключениях смешной и неуклюжей блондинки Бриджит.

  • Рене Зеллвегер
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    Рене Зеллвегер не скрывает — во время учебы в колледже она работала в стриптиз-баре
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А на днях Зеллевегер поведала, что даже гордится этой работой. «Было ли мне себя жаль? Никогда. Финансирование обучения в колледже было определяющим маркером для меня», — сказала она репортеру AARP The Magazine. Тем более, Рене получала неплохие чаевые. «Один джентльмен давал мне 100 долларов каждый раз, когда приходил, потому что, думаю, ему было жаль меня. Он видел во мне бедную студентку», — призналась Рене.

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02 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru
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Рене Зеллвегер

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