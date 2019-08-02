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На восьмом месяце беременности Анастасия Решетова собралась улететь к океану

23-летняя Анастасия Решетова, невзирая на риски, через 5 дней отправится за границу. Поклонники не уверены, что в ее положении это разумное решение.

Некоторое время назад Тимати улетел в Турцию, где наслаждается заслуженным отдыхом и ловит волну на серфе. Многие поклонники знают, что Анастасия Решетова разделяет хобби артиста и тоже не прочь обуздать океан. Подписчики звездной пары удивились, что Тимати бросил беременную девушку в Москве, а сам умчал за границу. Казалось бы, перед родами будущие мать и отец должны сплотиться еще крепче...

Вместо этого Тимати проводит время на курорте, а Анастасия сидит в его московской квартире и скупает все новых кошек. Исходя из этого некоторые особо впечатлительные подписчики и вовсе предположили, что знаменитости расстались.

1 августа в своих инстаграм-историях возлюбленная Тимати поделилась, что через 5 дней улетит к океану. Неизвестно, сколько времени продлится это путешествие: Решетова неоднократно признавалась, что в начале осени собирается рожать в Москве.

Пользователи Сети сомневаются, что перелет на столь позднем сроке — хорошая идея. Поклонники Анастасии переживают, не навредит ли смена давления и акклиматизация в жаркой стране здоровью звездного наследника.

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02 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова, Тимати

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