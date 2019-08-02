В последнее время вокруг Глюкозы образуется множество слухов. Судя по всему, 33-летняя артистка не выдержала и рассказала, какие чувства испытывает к «грязи» в шоу-бизнесе.

Александр Чистяков и Глюкоза

С середины июля в прессе активно обсуждаются отношения Глюкозы и ее супруга Александра Чистякова. Пока одни утверждают, что брак певицы вот-вот разрушится, а другие уверяют в обратном, сама артистка хранит молчание. Судя по всему, запас терпения Глюкозы закончился, и вечером 2 августа она опубликовала в своем Инстаграме текст, заставивший задуматься многих.

Глюкоза

«Я – Глюкоза и я ненавижу!» — именно с такого заявления начала свой пост артистка. Звезда поделилась, что каждый день сталкивается с огромным количеством негатива в свой адрес, а ее личные границы постоянно нарушаются.



«Если раньше ощутить прилив этой мерзости было непросто, с появлением социальных сетей ненависть полилась через край. Кто-то таким образом сливает свою боль и злобу на мир, а для кого-то — это работа. Чем выше анонимность и возможность спрятаться за закрытой дверью интернета — тем больше ненависти вокруг», — поделилась Глюкоза.

1 2 3 ... 10 Многие уверены, что Александр Чистяков и Глюкоза на грани развода

Звезда призналась, что испытывает ненависть к опустошающему ее чувству. Многие восприняли это как ответ Глюкозы на домыслы прессы о разводе. Вполне возможен и другой вариант: столь неожиданным заявлением артистка анонсирует новую песню.