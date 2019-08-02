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«Я — Глюкоза и я ненавижу!»: артистка опубликовала неожиданный пост

В последнее время вокруг Глюкозы образуется множество слухов. Судя по всему, 33-летняя артистка не выдержала и рассказала, какие чувства испытывает к «грязи» в шоу-бизнесе.
Александр Чистяков и Глюкоза
Александр Чистяков и Глюкоза

С середины июля в прессе активно обсуждаются отношения Глюкозы и ее супруга Александра Чистякова. Пока одни утверждают, что брак певицы вот-вот разрушится, а другие уверяют в обратном, сама артистка хранит молчание. Судя по всему, запас терпения Глюкозы закончился, и вечером 2 августа она опубликовала в своем Инстаграме текст, заставивший задуматься многих.

Глюкоза
Глюкоза

«Я – Глюкоза и я ненавижу!» — именно с такого заявления начала свой пост артистка. Звезда поделилась, что каждый день сталкивается с огромным количеством негатива в свой адрес, а ее личные границы постоянно нарушаются.

«Если раньше ощутить прилив этой мерзости было непросто, с появлением социальных сетей ненависть полилась через край. Кто-то таким образом сливает свою боль и злобу на мир, а для кого-то — это работа. Чем выше анонимность и возможность спрятаться за закрытой дверью интернета — тем больше ненависти вокруг», — поделилась Глюкоза.

Звезда призналась, что испытывает ненависть к опустошающему ее чувству. Многие восприняли это как ответ Глюкозы на домыслы прессы о разводе. Вполне возможен и другой вариант: столь неожиданным заявлением артистка анонсирует новую песню. 

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02 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, @chistyakova_ionova, @glukozamusic/Instagram
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Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Анонирует новую песню!

  • Божечки, сколько глупого пафоса! Меня вот почти нет в соцсетях. Только в одной, и то закрытый для посторонних аккаунт под псевдонимом. Поэтому никакой ненависти и боли я не испытываю. Может это оборотная сторона публичности? Может не надо каждый свой шаг освещать в интернете? Может не надо обнажаться и в прямом и в переносном смысле? Может пора поумнеть?

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