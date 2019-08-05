СМИ: Анна Банщикова разводится с мужем из-за измены и долгов в 400 тысяч долларов

44-летняя Анна Банщикова, как сообщают российские СМИ, разводится с мужем после 12 лет брака. Причина расставания —многомиллионные долги супруга.

Актриса Анна Банщикова вышла замуж за адвоката Всеволода Шаханова в 2007 году. Паре постоянно приписывали расставание, но Банщикова слухи опровергала с завидным упорством. Говорила, что скандалит с мужем практически каждый день, но всегда первая приходит мириться. «У нас настоящая итальянская семья: ссоримся по 20 раз на дню», — твердила она.

«Итальянская семья», как сообщили инсайдеры из окружения пары, переживает не самые лучшие времена. И на сей раз проблемы намного серьезнее взрывных характеров супругов. Как сообщают анонимы, Всеволод должен около 400 тысяч долларов (25, 8 млн рублей).

«Он занял крупные суммы у нескольких людей и не может их вернуть. Прошло уже несколько судов, и, согласно их решениям, Всеволод Яковлевич должен возвращать долги, но нечем. На частичное погашение задолженностей он втайне от Анны пустил ее личные средства. А когда это вскрылось, грянул грандиозный скандал», — поделился источник с «Экспресс-газетой».

Вторым и не менее важным фактором, который подтолкнул Банщикову к разводу, является, по словам издания, ее измена. Говорят, что Анна встречается с Владом Ряшиным, продюсером сериала «Ищейка», в котором актриса сыграла главную роль.

Звезду уже не в первый раз обвиняют в неверности. СМИ утверждают, что своему первому супругу, музыканту Максиму Леонидову, Банщикова тоже изменила. Инсайдер поделился с «Экспресс-газетой», что яблоком раздора стал любовник актрисы, внук театрального режиссера Георгия Товстоногова: «Максим решил забрать Аню после репетиции в театре и приехал за ней без предупреждения. На следующий день они должны были лететь на отдых. Можете себе представить его реакцию, когда он увидел жену, занимающейся любовью с другим мужчиной в машине! Эту иномарку сам же Леонидов Ане когда-то и подарил. Впрочем, обошлось без мордобоя. Аня с Максом вместе доехали домой и даже провели бессонную ночь под одной крышей. Утром Максим ушел и не вернулся».

1 2 3 ... 8 По слухам, актриса Анна Банщикова разводится с мужем

После этого Леонидов даже слышать ничего не хотел о Банщиковой. Актриса пыталась поговорить с ним, приходила на его концерты, но Максим потребовал от охраны не пускать жену в гримерную. После неудачных попыток переговоров Банщикова уехала к матери, а Леонидов вернулся в квартиру и поменял замки.