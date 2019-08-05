Ах, озорник! Пикантная шутка 98-летнего принца Филиппа заставила покраснеть Елизавету II

Королева Елизавета и принц Филипп в браке уже 72 года. Влюбленные поженились совсем молодыми и сумели сохранить теплые отношения на протяжении всех этих лет. Многие уверены, что причина крепкого союза не только в любви и верности традициям, но и в характере Елизаветы II и Филиппа Эдинбургского.
Елизавета ценит хорошие шутки и сама не лишена чувства юмора. Западные СМИ уверены, что именно это очень сблизило Елизавету II и ее внука принца Гарри: они частенько обмениваются остротами, многие из которых со стороны выглядят довольно смело.
Вероятно, принц Гарри унаследовал чувство юмора своего дедушки: герцог Эдинбургский не раз попадал на первые полосы газет из-за пикантных шуток и остроумных комментариев. А порой совершал и откровенные вольности. Например, однажды принц Филипп позволил себе пошутить... о теле любимой супруги!
По словам бывшего королевского корреспондента Джеймса Уитакера, королева не оценила столь дерзкую шутку.
Daily Mirror сообщают, что за 72 года жизни с супругой принц Филипп лишь несколько раз «прокололся» с шутками. Например, как-то раз герцог смеха ради спрятал любимого корги своей жены. Вероятно, он считал, что повеселит Елизавету II, однако вместо этого Ее Величество очень расстроилась.