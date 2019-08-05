Ах, озорник! Пикантная шутка 98-летнего принца Филиппа заставила покраснеть Елизавету II

Принц Филипп на протяжении всей жизни слыл острословом. Он не раз смешил свою супругу Елизавету II, однако некоторые из его особенных шуток не были оценены даже любимой женой.

Принц Филипп и королева Елизавета

Королева Елизавета и принц Филипп в браке уже 72 года. Влюбленные поженились совсем молодыми и сумели сохранить теплые отношения на протяжении всех этих лет. Многие уверены, что причина крепкого союза не только в любви и верности традициям, но и в характере Елизаветы II и Филиппа Эдинбургского.

Считается, что чувство юмора принца Филиппа сыграло немаловажную роль в этом союзе. Герцог Эдинбургский — один из немногих, кто способен рассмешить Ее Величество.

Елизавета ценит хорошие шутки и сама не лишена чувства юмора. Западные СМИ уверены, что именно это очень сблизило Елизавету II и ее внука принца Гарри: они частенько обмениваются остротами, многие из которых со стороны выглядят довольно смело.

Принц Филипп

Вероятно, принц Гарри унаследовал чувство юмора своего дедушки: герцог Эдинбургский не раз попадал на первые полосы газет из-за пикантных шуток и остроумных комментариев. А порой совершал и откровенные вольности. Например, однажды принц Филипп позволил себе пошутить... о теле любимой супруги!

Кузина Патриция Маунтбаттен как-то раз восхитилась прекрасным состоянием кожи лица Елизаветы II. Принц Филипп, не долго думая, на это ответил: «Да-да, и она такая гладкая на всем теле».

По словам бывшего королевского корреспондента Джеймса Уитакера, королева не оценила столь дерзкую шутку.

1 2 3 ... 10 98-летний принц Филипп известен на весь мир своими остротами, зачастую неполиткорректными

Daily Mirror сообщают, что за 72 года жизни с супругой принц Филипп лишь несколько раз «прокололся» с шутками. Например, как-то раз герцог смеха ради спрятал любимого корги своей жены. Вероятно, он считал, что повеселит Елизавету II, однако вместо этого Ее Величество очень расстроилась.