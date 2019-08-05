Светлана Лобода почтила память погибшей в автокатастрофе подруги

Во вторую годовщину гибели своей близкой подруги Ирины Бережной Светлана Лобода опубликовала в Инстаграме трогательный пост.

Два года назад политик, юрист и экс-депутат Верховной Рады Украины Ирина Бережная трагически погибла в Хорватии. Инцидент произошел ночью на трассе между городами Масленица и Поседарье.

За рулем автомобиля был гражданин Болгарии, Бережная находилась в машине вместе со своей дочерью Даниэллой. По неизвестным причинам мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Политик и водитель погибли на месте, 8-летняя Даниэлла была госпитализирована.

Бережная была дружна со многими звездами шоу-бизнеса. В частности, Ирина стала крестной матерью дочери Ани Лорак Софии (крестный отец девочки — Филипп Киркоров). Близко дружили с Ириной Светлана Лобода и ее продюсер Нателла Крапивина. Кстати, именно на ее дне рождения продюсер и певица впервые встретились.

В понедельник 5 июля, во вторую годовщину смерти Ирины, Лобода вспомнила подругу. «Любимая девочка... наша птица... где паришь ты сейчас... хорошо ли там тебе.... без нас... так тебя не хватает... молюсь о тебе... люблю», — написала Светлана в Инстаграме, выложив совместное фото с Бережной. Многие подписчики поддержали Лободу. «Очень мужественная и достойная девочка, ее не хватает стране», «Царство Небесное», «Мы никогда не забудем. Прекрасный человек», — писали они в комментариях.

Ирина Бережная родилась в Луганске. Будущий политик окончила юридический факультет Киевского национального университета Шевченко и Национальную академию управления при президенте Украины.



1 2 3 ... 9 Украинский политик Ирина Бережная погибла в автокатастрофе два года назад

В 2014 году она проголосовала за так называемые «диктаторские законы», ограничивающие права граждан и свободу слова в Украине. Также Бережная запомнилась своими антиукраинскими высказываниями и частыми эфирами в программе Владимира Соловьева.

