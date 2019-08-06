Джиджи Хадид закрутила роман с 26-летним парнем из шоу «Холостячка»

Раньше Джиджи Хадид предпочитала встречаться только с певцами. В 2015-м она состояла в отношениях с Коди Симпсоном, а потом с Джо Джонасом. Затем модель всерьез увлеклась солистом группы One Direction Зейном Маликом.
Впрочем, с конца прошлого года знаменитости перестали поддерживать связь, тем самым разрушив надежды поклонников на свое воссоединение. Уже некоторое время ходят слухи о том, что у Джиджи имеется новое увлечение.
Внимательные фолловеры заметили, что еще несколько недель назад модель стала проявлять активность в соцсетях звезды американского реалити-шоу «Холостячка» Тайлера Кэмерона.
На днях очевидцы заметили Хадид и Кэмерона на ужине в одном из заведений Лос-Анджелеса. Поговаривают, что они уже даже вместе ездили в отпуск на греческий остров Миконос.
О деятельности Тайлера известно не очень много. Молодой человек пытается развивать модельную карьеру и имеет 2 миллиона фолловеров в Инстаграме. Но разве это сравнится с Джиджи, за жизнью которой следят почти пятьдесят миллионов человек?
К тому же, в американских СМИ ходят слухи о ветреной репутации красавца. Есть мнение, что помимо Хадид он поддерживает связь и с отвергнувшей его в финале шоу Ханной Браун. Однажды, в день встречи с Джиджи, папарацци заметили его выходящим из дома Ханны, пишет портал Hollywood Life. Неужто Джиджи и Ханну устраивают свободные отношения с одним и тем же партнером или они просто ничего не знают друг о друге?