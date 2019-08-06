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Джиджи Хадид закрутила роман с 26-летним парнем из шоу «Холостячка»

Кажется, Джиджи Хадид не планирует возобновлять отношения с Зейном Маликом. На днях очевидцы заметили модель в компании финалиста романтического реалити-шоу. 
Джиджи Хадид, Зейн Малик
Джиджи Хадид и Зейн Малик

Раньше Джиджи Хадид предпочитала встречаться только с певцами. В 2015-м она состояла в отношениях с Коди Симпсоном, а потом с Джо Джонасом. Затем модель всерьез увлеклась солистом группы One Direction Зейном Маликом. 

Пара встречалась три года, то расставаясь, то всерьез задумываясь о свадьбе

Впрочем, с конца прошлого года знаменитости перестали поддерживать связь, тем самым разрушив надежды поклонников на свое воссоединение. Уже некоторое время ходят слухи о том, что у Джиджи имеется новое увлечение. 

 
 

Внимательные фолловеры заметили, что еще несколько недель назад модель стала проявлять активность в соцсетях звезды американского реалити-шоу «Холостячка» Тайлера Кэмерона. 

Молодой человек стал конкурсантом последнего сезона программы, однако в финале «холостячка» Ханна Браун отдала предпочтение его конкуренту. 

На днях очевидцы заметили Хадид и Кэмерона на ужине в одном из заведений Лос-Анджелеса. Поговаривают, что они уже даже вместе ездили в отпуск на греческий остров Миконос.

О деятельности Тайлера известно не очень много. Молодой человек пытается развивать модельную карьеру и имеет 2 миллиона фолловеров в Инстаграме. Но разве это сравнится с Джиджи, за жизнью которой следят почти пятьдесят миллионов человек?

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    Ходят слухи, что сердце Джиджи Хадид завоевал «выпускник» американского реалити-шоу Тайлер Кэмерон
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К тому же, в американских СМИ ходят слухи о ветреной репутации красавца. Есть мнение, что помимо Хадид он поддерживает связь и с отвергнувшей его в финале шоу Ханной Браун. Однажды, в день встречи с Джиджи, папарацци заметили его выходящим из дома Ханны, пишет портал Hollywood Life. Неужто Джиджи и Ханну устраивают свободные отношения с одним и тем же партнером или они просто ничего не знают друг о друге?

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06 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @gigihadid, @tylerjcameron3/Instagram
Теги

Джиджи Хадид, Зейн Малик

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