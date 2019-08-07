Подозреваемый в убийстве Михаила Круга найден спустя 17 лет после смерти шансонье

Михаил Круг был убит в 2002 году. Спустя семнадцать лет тайна смерти легендарного шансонье может быть раскрыта.

Михаил Круг

Летом 2002 года самый известный шансонье страны Михаил Круг был убит в своем доме в Твери. В дом музыканта ворвались трое неизвестных и напали на тещу Круга, на крики женщины прибежали Михаил и его супруга Ирина. Тогда преступники открыли по ним огонь. Ирина смогла убежать, а Михаил получил два ранения и потерял сознание.

Круг пришел в себя и смог добраться до дома соседа, тот отвез шансонье в городскую больницу. Врачи пытались спасти Михаила, но он скончался 1 июля.

Убийство не могли раскрыть 17 лет. Продюсер Вадим Цыганов предположил, что это была банальная попытка ограбления. Другая версия — заказное убийство. И, возможно, скоро мы узнаем истинные причины этого преступления.

Во вторник, 6 августа, сотрудники правоохранительных органов оцепили дом Круга и провели там следственный эксперимент. Сестра Михаила Ольга Медведева в это время находилась в другой комнате. «Меня предупредили заранее, сама я находилась в отдельной комнате, откуда на протяжении всего следственного эксперимента не выходила», — сказала женщина, отметив, что накануне ее попросили спрятать все острые предметы.

Следственный эксперимент занял около получаса. После этого подозреваемого увезли, а оцепление сняли. СМИ со ссылкой на инсайдеров уже назвали имя главного подозреваемого — им является участник преступной банды «Тверские волки» Александр Агеев, который сейчас отбывает пожизненный срок за несколько убийств. «Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов», — рассказал аноним изданию Tverigrad.ru.

«Не исключено, что Агеев, которому больше нечего терять на пожизненном сроке, сам сознался оперативникам в своем участии в убийстве», – отмечает портал.

1 2 3 ... 8 В 2002 году Михаил Круг был убит в своем доме в Твери

Михаил Круг был самым известным исполнителем песен в жанре шансон в 1990-х. Его хиты «Владимирский централ» и «Кольщик» до сих пор востребованы и имеются в репертуаре каждого уважающего себя ресторанного певца. Примечательно, что он много пел про криминал и тюрьму, хотя сам никогда не отбывал наказания в местах не столь отдаленных.