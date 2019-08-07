Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо

Наталья Чистякова-Ионова решила расставить все точки над i и впервые официально прокомментировала слухи о том, что разводится с мужем Александром Чистяковым. 

Вот уже несколько недель общественность обсуждает 32-летнюю Глюкозу и ее 46-летнего супруга Александра Чистякова, которые якобы чуть ли не сегодня-завтра отправятся разводиться. По крайней мере, так сообщали различные телеграм-каналы. Наталья на слухи долго закрывала глаза, но в итоге не выдержала.

Сначала Чистякова-Ионова сняла видео, на котором она пообщалась по видеосвязи с Александром и поинтересовалась у него, знает ли он про их развод. Ролик этот был опубликован почему-то в телеграм-канале Ксении Собчак (видимо, как дань уважения подруге, которая когда-то и познакомила будущих супругов).

А 7 августа на портале Super.ru появилось интервью Глюкозы, в котором она объяснила, что же происходит в ее семье. Как и мы ожидали, разводиться никто не собирается, хотя отношения Наташи и Александра иногда проходят проверку на прочность. «Все-таки мы 15 лет в браке, разное было. С другой стороны, странно, если люди живут вместе, и у них не бывает каких-то разногласий. Тем более и он, и я достаточно сильные личности», — сказала Глюкоза, добавив, что с мужем слухи о разводе она не обсуждала.

О том, почему Наташа сняла обручальное кольцо, она тоже поведала корреспонденту издания. Все оказалось довольно банально: «Иногда я его снимаю, это зависит от ситуации. Иногда оно мне просто мешает». Разбираться с теми, кто распространил слухи о разладе в семье, Глюкоза не планирует: «Такой ерундой заниматься мне еще не доводилось!».

Перейти к обсуждению 4


07 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @glukozamusic/Instagram

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Кароч пиар обыкновенный

  • Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками

  • Он ,конечно, видный мужик!

  • На тел не могу поставить отметку "Нравится". Так напишу, на все 100% согласна с Гость2

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-30 17:50:00
363
семейке Фри давным давно пора вернуть деньги Русфонду, Дмитрий отец и сам своего ребенка воспитает без посторонней помощи и советов. Да и народу пора заняться своей жизнью а не лезть в чужую, тем более когда не просят.
Дмитрий Шепелев резко отреагировал на вопрос, когда позволит сыну увидеть бабушку и дедушку
131 Комментариев
Гость 2019-07-30 12:19:00
339
Мужа объявили в международный розыск, а жена как ни в чем не бывало ходит на звездные тусовки как на работу, тратит наворованные деньги и говорит, что супруга оклеветали. Высокие отношения, шо уж там
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
53 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.