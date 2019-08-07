Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо

Наталья Чистякова-Ионова решила расставить все точки над i и впервые официально прокомментировала слухи о том, что разводится с мужем Александром Чистяковым.

Вот уже несколько недель общественность обсуждает 32-летнюю Глюкозу и ее 46-летнего супруга Александра Чистякова, которые якобы чуть ли не сегодня-завтра отправятся разводиться. По крайней мере, так сообщали различные телеграм-каналы. Наталья на слухи долго закрывала глаза, но в итоге не выдержала.

Сначала Чистякова-Ионова сняла видео, на котором она пообщалась по видеосвязи с Александром и поинтересовалась у него, знает ли он про их развод. Ролик этот был опубликован почему-то в телеграм-канале Ксении Собчак (видимо, как дань уважения подруге, которая когда-то и познакомила будущих супругов).

А 7 августа на портале Super.ru появилось интервью Глюкозы, в котором она объяснила, что же происходит в ее семье. Как и мы ожидали, разводиться никто не собирается, хотя отношения Наташи и Александра иногда проходят проверку на прочность. «Все-таки мы 15 лет в браке, разное было. С другой стороны, странно, если люди живут вместе, и у них не бывает каких-то разногласий. Тем более и он, и я достаточно сильные личности», — сказала Глюкоза, добавив, что с мужем слухи о разводе она не обсуждала.

О том, почему Наташа сняла обручальное кольцо, она тоже поведала корреспонденту издания. Все оказалось довольно банально: «Иногда я его снимаю, это зависит от ситуации. Иногда оно мне просто мешает». Разбираться с теми, кто распространил слухи о разладе в семье, Глюкоза не планирует: «Такой ерундой заниматься мне еще не доводилось!».