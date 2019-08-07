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Ради семьи и будущих детей: 56-летний Квентин Тарантино объявил в Москве о завершении карьеры

На днях Квентин Тарантино прилетел в Москву, чтобы представить российской публике свой новый фильм «Однажды... в Голливуде». На пресс-конференции 56-летний режиссер заявил, что собирается покончить с кинематографом.
Квентин Тарантино
Квентин Тарантино

Квентин Тарантино при жизни стал легендой мирового кинематографа. Непревзойденный авторский стиль, длинные и остроумные диалоги героев, а также определенный ракурс камеры («снизу») — вот главные особенности фильмов американского режиссера.

Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»
Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»

56-летний Квентин считается революционером в мире кино. В отличие от большинства знаменитых режиссеров, он не получал образование по специальности и не раз признавался, что учился снимать фильмы интуитивно, сутками пропадая в кинотеатрах.

Квентин Тарантино
Квентин Тарантино

Несмотря на «непрофессионализм», фамилия Тарантино все же стала нарицательной, а его фильмы раз за разом собирают многомиллионные кассы. В его картинах снимаются лучшие актеры Голливуда, такие как Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Ума Турман, Сэмюэл Джексон и Курт Рассел. Казалось бы, впереди Квентина ждет еще немало успешных работ, однако 7 августа он объявил, что собирается завершить свою карьеру.

Брэд Питт, Квентин Тарантино и Леонардо Ди Каприо 
Брэд Питт, Квентин Тарантино и Леонардо Ди Каприо 

7 июня Квентин Тарантино представил в Москве свой девятый фильм «Однажды... в Голливуде». По случаю премьеры режиссер провел пресс-конференцию, в ходе которой признался, что собирается снять еще одну финальную картину, а затем целиком сфокусироваться на семье.

Даниэла Пик и Квентин Тарантино
Даниэла Пик и Квентин Тарантино

«Я хочу сделать огромный суперфильм, который закроет всю логику моих картин. Он станет апологетом всех моих предыдущих работ», — поделился Тарантино с журналистами «7Дней».

Пока Квентин не думал, о чем будет его финальная работа. Тем не менее, режиссер заявил, что во всех своих фильмах рассказывает одну и ту же историю, поэтому все его картины — это «маленькие вагончики в составе огромного паровоза».

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07 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Квентин Тарантино

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ну Квентин так и собирался всегда. Работать лет до 50, а потом жениться. Вроде в старых интервью было что-то такое. Может, и к лучшему. Последние работы сильно проигрывают ранним.

  • Гость

    Ну Квентин так и собирался всегда. Работать лет до 50, а потом жениться. Вроде в старых интервью было что-то такое. Может, и к лучшему. Последние работы сильно проигрывают ранним.

    Лол Ошибся на 10 лет. До 60ти. А это огромный срок на закате жизни. Поздновато для детей

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