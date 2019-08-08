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Максим Фадеев со скандалом уволил Наргиз Закирову

Максим Фадеев расстался с очередным артистом. Вслед за Еленой Темниковой, Олегом Майами и Юлией Савичевой продюсера покинула и Наргиз Закирова.
Максим Фадеев и Наргиз Закирова
Максим Фадеев и Наргиз Закирова

Еще пару лет назад Наргиз Закирова и Максим Фадеев взахлеб рассказывали журналистам, как любят и уважают друг друга, чувствуют себя одной семьей и счастливы работать вместе. Сладким словам и дружбе пришел конец. 

7 августа Наргиз объявила о том, что в середине июля получила официальное письмо от MALFA о том, что ее контракт будет расторгнут. Тур, в который она планировала поехать в августе, оказался сорван.

«Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра MALFA. Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня», — написала Наргиз в Инстаграме, отметив, что MALFA прислали ей документ о расторжении контракта с лейблом и запретили певице исполнять песни, написанные Фадеевым (привет, L'One).

Наргиз

Наргиз добавила, что это не первый случай, когда MALFA срывает ее туры. «В мае этого года мой американский тур был сорван также по вине руководства и представителей лейбла. Прошу прощения за совершенно не свойственный мне официоз, но из песни слов не выкинешь. Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы также страстно обниматься и зажигать, но уже под другую, новую, мою музыку!» — пообещала звезда в Инстаграме.

На заявления Закировой лейбл MALFA отреагировал резво: «Хотим внести ясность в новость об отмене концертов Наргиз — выступления действительно не состоятся. Отмена связана с тем, что мы очень долгое время не могли выйти на связь ни с самой Наргиз, ни с кем-либо из ее команды. Неоднократно отправленные нами официальные запросы на подтверждение участия Наргиз в запланированных событиях также остались проигнорированы», — заявили представители лейбла, да еще и добавили, что ждут ответа от Закировой по оставшимся запланированным концертам в августе.

Отметим, что вокруг фигуры Максима Фадеева всегда ходили не самые приятные слухи. От работы с ним отказалась победительница «Фабрики звезд — 2» Полина Гагарина, из-под крыла продюсера сбежали Елена Темникова, Юлия Савичева и Олег Майами. Последний, кстати, о ситуации с Наргиз высказался в своих инстаграм-историях.

Майами опубликовал ссылку на пост Закировой и поддержал ее. Мигель в шоу Comment Out тоже не слишком лестно отозвался о Фадееве: «Я тебя умоляю, он столько г**на в своей жизни сделал». Впрочем, развивать тему шоумен и танцор не стал.

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08 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Persona Stars, @fadeevmaxim, @nargizzakirova_official/Instagram
Теги

Наргиз Закирова, Максим Фадеев

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Правду нам конечно никто не скажет, но факт того, что от Фадеева уходят раскрученные артисты о чём-то да говорит. Не с проста это.

  • Куклы восстали против Карабаса Барабаса? Что до самой Наргиз, то мне страшно смотреть на нее - такая у нее отталкивающая зэковская внешность, даже кошечку хочется спасти из ее отвратительных почерневших рук. Неужели кто-то ходит на ее концерты?

  • Почему то Серебрякова до сих пор с ним.

  • Гость

    Почему то Серебрякова до сих пор с ним.

    Хто такая "Серебрякова"?))

  • Да Фадеев мудак. Что можно ожидать от человека, который "плакал, когда умер Ельцин"?(

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