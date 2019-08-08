Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

28-летняя Нино Нинидзе демонстрирует идеальное тело в бикини на радость фанатам и Максиму Виторгану

Нино Нинидзе вместе с Максимом Виторганом наслаждаются отдыхом в Греции. А где Греция, там и море — отличный повод сделать пляжную фотографию! Вот и Нинидзе не удержалась и показала себя в купальнике. Идеальная!
Нино Нинидзе
Нино Нинидзе

Нино Нинидзе частенько балует поклонников чувственными снимками. И для того, чтобы сделать притягательный кадр, актрисе вовсе не обязательно оголять тело. Чего стоят голубые глаза Нино, которыми восхищаются ее многочисленные поклонники! «Девушка-магнит» — так Нинидзе нередко называют ее подписчики.

Нино Нинидзе
Нино Нинидзе

Впрочем, актриса пронзает сердца фолловеров не только сияющими глазами, но и соблазнительной фигурой. Сейчас Нино вместе с Максимом Виторганом наслаждается совместным отдыхом в Греции. Влюбленные целыми днями пропадают на пляже, а от любопытных взглядов скрываются на яхте.

Нино Нинидзе
Нино Нинидзе

28-летняя актриса поделилась в своем Инстаграме кадром на фоне знаменитых пещер Антипароса. На снимке Нино предстала в черном бикини и солнцезащитных очках. Поклонники смогли рассмотреть рельефный пресс и соблазнительные формы улыбающейся Нинидзе. Свой снимок она подписала так: «Не торопись. Сейчас. Есть только сейчас».

Одним из первых фотографию оценил Максим Виторган, а вслед за ним — многочисленные подписчики актрисы. Они сравнили загорелую красавицу с топ-моделью Жизель Бюндхен и даже с Афродитой. 

«Вы прекрасны. Любовь творит чудеса», — написала одна из поклонниц Нино Нинидзе.

Перейти к обсуждению


08 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Persona Stars, @ninosha13/Instagram

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-30 17:50:00
363
семейке Фри давным давно пора вернуть деньги Русфонду, Дмитрий отец и сам своего ребенка воспитает без посторонней помощи и советов. Да и народу пора заняться своей жизнью а не лезть в чужую, тем более когда не просят.
Дмитрий Шепелев резко отреагировал на вопрос, когда позволит сыну увидеть бабушку и дедушку
131 Комментариев
Гость 2019-07-30 12:19:00
339
Мужа объявили в международный розыск, а жена как ни в чем не бывало ходит на звездные тусовки как на работу, тратит наворованные деньги и говорит, что супруга оклеветали. Высокие отношения, шо уж там
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
53 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.