28-летняя Нино Нинидзе демонстрирует идеальное тело в бикини на радость фанатам и Максиму Виторгану

Нино Нинидзе вместе с Максимом Виторганом наслаждаются отдыхом в Греции. А где Греция, там и море — отличный повод сделать пляжную фотографию! Вот и Нинидзе не удержалась и показала себя в купальнике. Идеальная!

Нино Нинидзе

Нино Нинидзе частенько балует поклонников чувственными снимками. И для того, чтобы сделать притягательный кадр, актрисе вовсе не обязательно оголять тело. Чего стоят голубые глаза Нино, которыми восхищаются ее многочисленные поклонники! «Девушка-магнит» — так Нинидзе нередко называют ее подписчики.

Нино Нинидзе

Впрочем, актриса пронзает сердца фолловеров не только сияющими глазами, но и соблазнительной фигурой. Сейчас Нино вместе с Максимом Виторганом наслаждается совместным отдыхом в Греции. Влюбленные целыми днями пропадают на пляже, а от любопытных взглядов скрываются на яхте.

Нино Нинидзе

28-летняя актриса поделилась в своем Инстаграме кадром на фоне знаменитых пещер Антипароса. На снимке Нино предстала в черном бикини и солнцезащитных очках. Поклонники смогли рассмотреть рельефный пресс и соблазнительные формы улыбающейся Нинидзе. Свой снимок она подписала так: «Не торопись. Сейчас. Есть только сейчас».

1 2 3 ... 9 Нино Нинидзе проводит время в солнечной Греции

Одним из первых фотографию оценил Максим Виторган, а вслед за ним — многочисленные подписчики актрисы. Они сравнили загорелую красавицу с топ-моделью Жизель Бюндхен и даже с Афродитой.



«Вы прекрасны. Любовь творит чудеса», — написала одна из поклонниц Нино Нинидзе.