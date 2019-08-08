Фанаты поздравляют Бейонсе с третьей беременностью

Слухи о том, что Бейонсе и Джей-Зи планируют снова стать родителями, начали ходить почти сразу после рождения их близнецов в 2017 году. Недавно разговоры о пополнении в знаменитом семействе стали муссироваться с новой силой.

Бейонсе с детьми

В июне 2017-го Бейонсе стала мамой во второй раз, родив своему супругу Джей-Зи близнецов Руми и Сэра. Певица не раз признавалась, что в сравнении с первой эта беременность далась ей весьма трудно и ей нужно немало времени, чтобы прийти в себя.

Впрочем, это не мешает распространяться слухам о том, что певица и ее муж планируют снова стать родителями.

На днях поклонникам звезды показалось, что Бейонсе уже ждет ребенка. По мнению некоторых пользователей Сети, артистка сама намекнула на свое интересное положение, выложив целую серию фото.

Чтобы убедиться в логичности подобных выводов, стоит взглянуть хотя бы на этот снимок — исполнительница прячет свой живот за сумочкой.

Однако не только это озадачило внимательных поклонников.

Есть мнение, что фиолетовый цвет особенно любим беременными женщинами и благотворно влияет на их настроение. Последние несколько фото в микроблоге Бейонсе оформлены в рамку такого оттенка и содержат яркие фиолетовые элементы, будь то помада, цветы или оправа очков.

Под свежими фотографиями Бейонсе появились целые словесные баталии поклонников с доказательствами и опровержениями беременности певицы. Сама же звезда заняла позицию наблюдателя и не отвечает на вопросы фолловеров.



А как вы считаете, могла ли Бейонсе так прозрачно намекнуть на то, что скоро снова станет мамой?