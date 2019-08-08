Фанаты поздравляют Бейонсе с третьей беременностью

В июне 2017-го Бейонсе стала мамой во второй раз, родив своему супругу Джей-Зи близнецов Руми и Сэра. Певица не раз признавалась, что в сравнении с первой эта беременность далась ей весьма трудно и ей нужно немало времени, чтобы прийти в себя.
На днях поклонникам звезды показалось, что Бейонсе уже ждет ребенка. По мнению некоторых пользователей Сети, артистка сама намекнула на свое интересное положение, выложив целую серию фото.
Чтобы убедиться в логичности подобных выводов, стоит взглянуть хотя бы на этот снимок — исполнительница прячет свой живот за сумочкой.
Есть мнение, что фиолетовый цвет особенно любим беременными женщинами и благотворно влияет на их настроение. Последние несколько фото в микроблоге Бейонсе оформлены в рамку такого оттенка и содержат яркие фиолетовые элементы, будь то помада, цветы или оправа очков.
Под свежими фотографиями Бейонсе появились целые словесные баталии поклонников с доказательствами и опровержениями беременности певицы. Сама же звезда заняла позицию наблюдателя и не отвечает на вопросы фолловеров.
А как вы считаете, могла ли Бейонсе так прозрачно намекнуть на то, что скоро снова станет мамой?