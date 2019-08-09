Рики Мартин впервые показал дочь, рожденную в браке с Джваном Йосефом

1 января 47-летний Рики Мартин объявил поклонникам, что снова стал отцом. Тогда знаменитость выложил в свой Инстаграм первое фото с крохотной дочерью Люсией.
После рождения малышки супруги продолжили скрывать ее от общественности. За прошедшие месяцы Рики поделился всего парой фотографий с наследницей, на которых ее невозможно рассмотреть.
Впрочем, поздним вечером 8 августа исполнитель решился показать фолловеров первый кадр, на котором можно внимательно рассмотреть Люсию.
Всего за несколько часов публикация знаменитости набрала (!) 1,5 миллиона лайков и восторженных комментариев. Пользователи Сети восхищаются красотой маленькой девочки и считают, что она очень похожа на Рики Мартина.
Напомним, Рики и Джван тайно поженились в январе 2018-го. Супруг помогает Мартину воспитывать его 11-летних сыновей Валентино и Маттео, которых певцу родила суррогатная мать.