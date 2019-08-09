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Рики Мартин впервые показал дочь, рожденную в браке с Джваном Йосефом

Этой зимой у Рики Мартина и его избранника Джвана Йосефа родилась дочь. Долгие месяцы певец оберегал малышку от повышенного внимания общественности, а 8 августа все же решил показать фолловерам ее лицо.
Рики Мартин
Джван Йосеф и Рики Мартин

1 января 47-летний Рики Мартин объявил поклонникам, что снова стал отцом. Тогда знаменитость выложил в свой Инстаграм первое фото с крохотной дочерью Люсией. 

Мартин и его муж Джван Йосеф держали в секрете новость о скором пополнении в семье. 

После рождения малышки супруги продолжили скрывать ее от общественности. За прошедшие месяцы Рики поделился всего парой фотографий с наследницей, на которых ее невозможно рассмотреть. 

Рики Мартин
 

Впрочем, поздним вечером 8 августа исполнитель решился показать фолловеров первый кадр, на котором можно внимательно рассмотреть Люсию. 

«Свет моих глаз», — кратко подписал снимок с крохой-дочкой Мартин. 

Всего за несколько часов публикация знаменитости набрала (!) 1,5 миллиона лайков и восторженных комментариев. Пользователи Сети восхищаются красотой маленькой девочки и считают, что она очень похожа на Рики Мартина. 

Напомним, Рики и Джван тайно поженились в январе 2018-го. Супруг помогает Мартину воспитывать его 11-летних сыновей Валентино и Маттео, которых певцу родила суррогатная мать. 

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09 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @ricky_martin, @jwanyosef/Instagram
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Рики Мартин

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