Рики Мартин впервые показал дочь, рожденную в браке с Джваном Йосефом

Этой зимой у Рики Мартина и его избранника Джвана Йосефа родилась дочь. Долгие месяцы певец оберегал малышку от повышенного внимания общественности, а 8 августа все же решил показать фолловерам ее лицо.

Джван Йосеф и Рики Мартин

1 января 47-летний Рики Мартин объявил поклонникам, что снова стал отцом. Тогда знаменитость выложил в свой Инстаграм первое фото с крохотной дочерью Люсией.

Мартин и его муж Джван Йосеф держали в секрете новость о скором пополнении в семье.

После рождения малышки супруги продолжили скрывать ее от общественности. За прошедшие месяцы Рики поделился всего парой фотографий с наследницей, на которых ее невозможно рассмотреть.

Впрочем, поздним вечером 8 августа исполнитель решился показать фолловеров первый кадр, на котором можно внимательно рассмотреть Люсию.

«Свет моих глаз», — кратко подписал снимок с крохой-дочкой Мартин.

Всего за несколько часов публикация знаменитости набрала (!) 1,5 миллиона лайков и восторженных комментариев. Пользователи Сети восхищаются красотой маленькой девочки и считают, что она очень похожа на Рики Мартина.

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Напомним, Рики и Джван тайно поженились в январе 2018-го. Супруг помогает Мартину воспитывать его 11-летних сыновей Валентино и Маттео, которых певцу родила суррогатная мать.