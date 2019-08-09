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Бывшая жена Владимира Потанина требует от него более 390 миллиардов рублей

После скандального развода в 2014-м Наталья Потанина пытается отсудить у бывшего мужа свою долю имущества. На днях 58-летняя женщина обратилась в Высокий суд Лондона.

Экс-супруга миллиардера Владимира Потанина требует от него баснословную сумму. Наталия Потанина подала иск о разделе имущества и надеется получить от бывшего мужа 6,3 миллиарда долларов (более 391 милиларда рублей), передает The Daily Telegraph. Это самая крупная сумма иска о разделе имущества за всю историю британских судов.

Состояние Потанина, как передает Forbes, оценивается в 18,1 млрд долларов. А это значит, что Наталья претендует почти на треть.

Наталья и Владимир развелись в 2014-м году, причем беды ничего не предвещало — женщина потом рассказывала, что такой поворот событий стал для нее полнейшей неожиданностью. Потанина получила от экс-супруга неплохие отступные — три земельных участка, дом на Рублевке, летний дом в Новой Москве и компенсацию в 375 миллионов рублей за квартиру в Москве. А вот доли в «Норникеле» и «Интерросе» (Наталья требовала 50%) московские суды делить отказались.

Тогда Потанина обратилась в Верховный суд и оспорила это решение, заявив, что имеет право на компенсацию в размере 1 триллиона (!) рублей, но ей было отказано. Женщина не сдалась и обратилась в кипрский суд, но он постановил, что подобные претензии должны рассматриваться в России.

В Верховный суд Лондона Потанина обратилась потому, что не надеется на справедливое решение российского суда — ее бывший муж близок к верхушке власти. Чтобы добиться своего, Наталья наняла защищать свои интересы королевского адвоката Чарльза Ховарда.

Потанин тоже не лыком шит — с ним будет работать «Стальная магнолия». Так называют Фиону Шаклтон, которую считают лучшим бракоразводным адвокатом Великобритании. Раньше она работала с принцем Чарльзом и Полом Маккартни.

Напомним, Владимир и Наталья Потанины были женаты 30 лет. В 2014-м Потанин потребовал выехать из дома не только жену, но и тещу (что ожидаемо), а также старшего сына с невесткой и младшего сына. 

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09 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legon-Media.ru, PhotoXPress,ru
Теги

Владимир Потанин, Наталья Потанина

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Муж и жена одна сатана😂

  • Бумеранг летит в Потанина. Он очень по-скотски с женой поступил, списал в утиль после 30 лет брака, но не так проста оказалась Наталья. Сижу с попкорном, жду продолжения.

  • Это было сразу понятно, что в России ей надеяться не на что. Желаю ей удачи!

  • Высокий суд? Может быть высший?

  • Она точно заслужила эту треть имущества. Прожить 30 лет с таким уродливым мужиком это подвиг. Тут шейха Дубая критикуют, он по сравнению с этим Потаниным милашка и красавец.

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Гость 2019-08-07 13:29:00
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Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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