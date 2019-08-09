Бывшая жена Владимира Потанина требует от него более 390 миллиардов рублей

После скандального развода в 2014-м Наталья Потанина пытается отсудить у бывшего мужа свою долю имущества. На днях 58-летняя женщина обратилась в Высокий суд Лондона.

Экс-супруга миллиардера Владимира Потанина требует от него баснословную сумму. Наталия Потанина подала иск о разделе имущества и надеется получить от бывшего мужа 6,3 миллиарда долларов (более 391 милиларда рублей), передает The Daily Telegraph. Это самая крупная сумма иска о разделе имущества за всю историю британских судов.

Состояние Потанина, как передает Forbes, оценивается в 18,1 млрд долларов. А это значит, что Наталья претендует почти на треть.

Наталья и Владимир развелись в 2014-м году, причем беды ничего не предвещало — женщина потом рассказывала, что такой поворот событий стал для нее полнейшей неожиданностью. Потанина получила от экс-супруга неплохие отступные — три земельных участка, дом на Рублевке, летний дом в Новой Москве и компенсацию в 375 миллионов рублей за квартиру в Москве. А вот доли в «Норникеле» и «Интерросе» (Наталья требовала 50%) московские суды делить отказались.

Тогда Потанина обратилась в Верховный суд и оспорила это решение, заявив, что имеет право на компенсацию в размере 1 триллиона (!) рублей, но ей было отказано. Женщина не сдалась и обратилась в кипрский суд, но он постановил, что подобные претензии должны рассматриваться в России.

В Верховный суд Лондона Потанина обратилась потому, что не надеется на справедливое решение российского суда — ее бывший муж близок к верхушке власти. Чтобы добиться своего, Наталья наняла защищать свои интересы королевского адвоката Чарльза Ховарда.

Потанин тоже не лыком шит — с ним будет работать «Стальная магнолия». Так называют Фиону Шаклтон, которую считают лучшим бракоразводным адвокатом Великобритании. Раньше она работала с принцем Чарльзом и Полом Маккартни.

1 2 3 4 5 6 7 Наталья Потанина требует от бывшего мужа 6,3 млрд долларов

Напомним, Владимир и Наталья Потанины были женаты 30 лет. В 2014-м Потанин потребовал выехать из дома не только жену, но и тещу (что ожидаемо), а также старшего сына с невесткой и младшего сына.