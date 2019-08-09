Мама Насти Ивлеевой прокомментировала слухи о свадьбе дочери с Элджеем

В Сети не прекращают обсуждать роман Насти Ивлеевой с рэпером Элджеем и их, по слухам, уже прошедшую свадьбу. Пока сами знаменитости хранят молчание, на связь с журналистами вышла мама телеведущей Ирина Анатольевна.

Настя Ивлеева и Элджей

Отношения телеведущей Насти Ивлеевой и рэпера Элджея всегда вызывали бурный интерес у пользователей Сети. Пара встречается примерно полтора года, но почти не афиширует свою связь.

В последние месяцы к знаменитостям приковано еще больше внимания — ведь Настя намекнула на то, что возлюбленный сделал ей предложение

На днях поклонники решили, что звезды активно готовятся к свадьбе или уже и вовсе поженились.

6 августа в одной из инстаграм-историй Ивлеева показала рабочий стол своего ноутбука. На нем интернет-пользователи увидели папку под названием «Свадьба». Обычно в таких хранят фотографии, сделанные во время торжества.

Конечно же, ни Настя, ни ее избранник не рассказали, что могло бы это означать — не в их правилах раскрывать подробности своих отношений!

9 августа корреспонденты «Комсомольской правды» решили связаться с мамой телеведущей Ириной Анатольевной и постараться узнать у нее о возможных изменениях в жизни дочери.

1 2 3 ... 10 Мама Насти Ивлеевой поведала о личной жизни дочери

«Никакой свадьбы не было», — кратко прокомментировала догадки поклонников Ирина Анатольевна. «То есть сейчас Настя не замужем?» — хитро спросил журналист женщину, на что снова получил ответ, что свадебное торжество не проводилось. Это наводит на мысль, что Настя Ивлеева и Элджей могли просто расписаться в ЗАГСе, а могли пока и не заключить брак. Что же, остается ждать, когда пара наконец решится рассказать всем нам о себе.

