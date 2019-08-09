Мама Насти Ивлеевой прокомментировала слухи о свадьбе дочери с Элджеем

Отношения телеведущей Насти Ивлеевой и рэпера Элджея всегда вызывали бурный интерес у пользователей Сети. Пара встречается примерно полтора года, но почти не афиширует свою связь.
На днях поклонники решили, что звезды активно готовятся к свадьбе или уже и вовсе поженились.
6 августа в одной из инстаграм-историй Ивлеева показала рабочий стол своего ноутбука. На нем интернет-пользователи увидели папку под названием «Свадьба». Обычно в таких хранят фотографии, сделанные во время торжества.
9 августа корреспонденты «Комсомольской правды» решили связаться с мамой телеведущей Ириной Анатольевной и постараться узнать у нее о возможных изменениях в жизни дочери.
«Никакой свадьбы не было», — кратко прокомментировала догадки поклонников Ирина Анатольевна. «То есть сейчас Настя не замужем?» — хитро спросил журналист женщину, на что снова получил ответ, что свадебное торжество не проводилось. Это наводит на мысль, что Настя Ивлеева и Элджей могли просто расписаться в ЗАГСе, а могли пока и не заключить брак. Что же, остается ждать, когда пара наконец решится рассказать всем нам о себе.