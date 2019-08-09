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Мама Насти Ивлеевой прокомментировала слухи о свадьбе дочери с Элджеем

В Сети не прекращают обсуждать роман Насти Ивлеевой с рэпером Элджеем и их, по слухам, уже прошедшую свадьбу. Пока сами знаменитости хранят молчание, на связь с журналистами вышла мама телеведущей Ирина Анатольевна. 
Настя Ивлеева, Рэпер Элджей
Настя Ивлеева и Элджей

Отношения телеведущей Насти Ивлеевой и рэпера Элджея всегда вызывали бурный интерес у пользователей Сети. Пара встречается примерно полтора года, но почти не афиширует свою связь. 

В последние месяцы к знаменитостям приковано еще больше внимания — ведь Настя намекнула на то, что возлюбленный сделал ей предложение

На днях поклонники решили, что звезды активно готовятся к свадьбе или уже и вовсе поженились. 

Настя Ивлеева

6 августа в одной из инстаграм-историй Ивлеева показала рабочий стол своего ноутбука. На нем интернет-пользователи увидели папку под названием «Свадьба». Обычно в таких хранят фотографии, сделанные во время торжества. 

Конечно же, ни Настя, ни ее избранник не рассказали, что могло бы это означать — не в их правилах раскрывать подробности своих отношений!

9 августа корреспонденты «Комсомольской правды» решили связаться с мамой телеведущей Ириной Анатольевной и постараться узнать у нее о возможных изменениях в жизни дочери. 

«Никакой свадьбы не было», — кратко прокомментировала догадки поклонников Ирина Анатольевна. «То есть сейчас Настя не замужем?» — хитро спросил журналист женщину, на что снова получил ответ, что свадебное торжество не проводилось. Это наводит на мысль, что Настя Ивлеева и Элджей могли просто расписаться в ЗАГСе, а могли пока и не заключить брак. Что же, остается ждать, когда пара наконец решится рассказать всем нам о себе. 

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09 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @_agentgirl_, @nastyaivleeva, @sayonaralive, @agentmam/Instagram
Теги

Настя Ивлеева, Рэпер Элджей

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Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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Гость 2019-08-08 10:44:00
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Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
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Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
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