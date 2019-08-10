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Ксения Собчак напомнила о важности своего отца для страны в его день рождения

Ксения Собчак в честь 82-го дня рождения своего именитого отца напомнила подписчикам, что во время политической работы в Санкт-Петербурге он немало сделал для страны. Фолловеры заявление Собчак не оценили.
Ксения Собчак
Ксения Собчак

Отец Ксении Собчак Анатолий Собчак до сих пор считается одним из самых знаменитых политических деятелей Санкт-Петербурга. Именно Собчак был первым мэром Северной столицы, и под его руководством в мэрии работали многие чиновники.

Анатолий Александрович как мог пытался улучшить ситуацию в городе и даже привлекал для этого иностранных инвесторов, за что часто критиковался простыми жителями — мол, из-за этого страдала местная промышленность.

Анатолий Собчак
Анатолий Собчак

Собчак скончался 19 февраля 2000 года во время рабочей командировки в Светлогорске. После ужина Собчак поднялся в свой номер в гостинице «Русь». Через полчаса к нему зашел Шабтай Калманович, генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу, и увидел, что Анатолию Александровичу стало очень плохо. Собчак умер на руках у товарища. Вскрытие позже показало — ишемическая болезнь сердца, а не смесь алкоголя и средств для потенции, как пытались заявить некоторые СМИ, чтобы очернить имя политика.

10 августа Собчаку могло бы исполниться 82 года. Его дочь — журналист и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак — по этому поводу опубликовала пост в Инстаграме.

«Сегодня очень важный для меня день. День рождения моего папы. Человека, который в числе прочего, писал конституцию нашей страны. Я вижу некий символизм в том, что сегодня важный день и для всей страны. День, когда люди выйдут отстаивать права и свободы, прописанные в этой конституции. Приведу здесь любимую фразу моего папы, из далекого 91 года: ''Нельзя позволить чтобы правоохранительные органы стали правохоронительными'' . Прошли десятилетия, а фраза эта актуальна и сейчас», — отметила Ксения Собчак. Впрочем, это пришлось по душе не всем ее фолловерам.

Многие начали критиковать Ксению за то, что она все время прячется за заслуги отца, а сама ничего из себя не представляет. «Трындеть ваш удел. И прятаться за заслуги отца тоже», — накинулись на Собчак.

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10 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @xenia_sobchak/Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Конечно важная фигура, так обворовать казну. Город при нем был как будто мертвый.разбитые стекла обветшавших зданий, грязные каналы, общарпано было всё! Тот еще крендель. Умер с проститутками в сауне. Собаке - собачья смерть, а он ещеудавольствие получил.

  • А что делать, если все сейчас следят только за бывшим ее мужем и его новой возлюбленной... кстати, Нино- бомба, рядом с ней Собчак выглядит жалко и убого. Ксюше скоро надоест этот еврейский мальчик - режиссёр ...

  • Ельцину центр построили, и этому построят. За что только, непонятно.

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