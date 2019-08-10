Ксения Собчак напомнила о важности своего отца для страны в его день рождения

Ксения Собчак в честь 82-го дня рождения своего именитого отца напомнила подписчикам, что во время политической работы в Санкт-Петербурге он немало сделал для страны. Фолловеры заявление Собчак не оценили.

Ксения Собчак

Отец Ксении Собчак Анатолий Собчак до сих пор считается одним из самых знаменитых политических деятелей Санкт-Петербурга. Именно Собчак был первым мэром Северной столицы, и под его руководством в мэрии работали многие чиновники.



Анатолий Александрович как мог пытался улучшить ситуацию в городе и даже привлекал для этого иностранных инвесторов, за что часто критиковался простыми жителями — мол, из-за этого страдала местная промышленность.

Анатолий Собчак

Собчак скончался 19 февраля 2000 года во время рабочей командировки в Светлогорске. После ужина Собчак поднялся в свой номер в гостинице «Русь». Через полчаса к нему зашел Шабтай Калманович, генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу, и увидел, что Анатолию Александровичу стало очень плохо. Собчак умер на руках у товарища. Вскрытие позже показало — ишемическая болезнь сердца, а не смесь алкоголя и средств для потенции, как пытались заявить некоторые СМИ, чтобы очернить имя политика.

10 августа Собчаку могло бы исполниться 82 года. Его дочь — журналист и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак — по этому поводу опубликовала пост в Инстаграме.

«Сегодня очень важный для меня день. День рождения моего папы. Человека, который в числе прочего, писал конституцию нашей страны. Я вижу некий символизм в том, что сегодня важный день и для всей страны. День, когда люди выйдут отстаивать права и свободы, прописанные в этой конституции. Приведу здесь любимую фразу моего папы, из далекого 91 года: ''Нельзя позволить чтобы правоохранительные органы стали правохоронительными'' . Прошли десятилетия, а фраза эта актуальна и сейчас», — отметила Ксения Собчак. Впрочем, это пришлось по душе не всем ее фолловерам.

Многие начали критиковать Ксению за то, что она все время прячется за заслуги отца, а сама ничего из себя не представляет. «Трындеть ваш удел. И прятаться за заслуги отца тоже», — накинулись на Собчак.