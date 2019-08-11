Обвиняемый в секс-торговле друг принца Эндрю покончил с собой

Миллионер Джеффри Эпштейн, которого обвиняют в секс-торговле и педофилии, покончил с собой в тюрьме.

Джеффри Эпштейн

В начале июля Джеффри Эпштейну, миллионеру, основателю инвестиционной компании J. Epstein & Co, другу Дональда Трампа, Билла Клинтона и принца Эндрю, предъявили обвинения в продаже людей в сексуальное рабство и педофилии. Он свою вину не признал.

10 августа суд обнародовал документы по делу, из которых всплыло немало интересных подробностей. CNN сообщает, что в этих файлах есть практически неопровержимые доказательства того, что одним из клиентов Эпштейна был младший сын Елизаветы II.

Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп

Также там есть показания одной из жертв — Вирджинии Робертс — которая утверждает, что Джеффри принуждал ее к сексу с влиятельными людьми с 16 лет.

Буквально через несколько часов после того, как документы были обнародованы, Эпштейн покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Эти же инсайдеры отметили, что 66-летний Эпштейн уже пытался свести счеты с жизнью в прошлом месяце.



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Откровенно говоря, теперь для принца Эндрю все выглядит еще хуже, чем раньше. Кажется, скоро нас ждет громкий суд с младшим сыном королевы в качестве обвиняемого.