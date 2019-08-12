СМИ: звезда Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с мужем

36-летняя Надежда Ангарская развелась с мужем-иностранцем Раедом Бани спустя пять лет брака. Говорить о расставании с супругом актриса не хочет.

Раед Бани и Надежда Ангарская

Обладательница шикарного голоса, рубенсовских форм и обаятельной улыбки Надежда Ангарская снова свободна. Причем еще с апреля. Актриса подала на развод с мужем, уроженцем Иордании Раедом Бани в январе 2019-го, а юридическое разбирательство длилось четыре месяца, потому что заседания постоянно переносились.

«Да, ребята и вправду расстались. И зрело это достаточно давно. Формулировка, которую Надя озвучивает, конечно, стандартная — не сошлись характерами. А что уж там, за закрытыми дверями, Бог знает», — рассказали «СтарХиту» друзья пары.

Надежда с сыном Давидом

Ангарская свой развод пока не хочет комментировать. «Это тяжелая для меня тема, не хочу ее обсуждать», — заявила Ангарская. У пары есть трехлетний сын Давид.

Ангарская рассказывала, что Раед с радостью сидел с сыном, пока она была на съемках. Надежда отмечала, что из-за бытовухи у них не возникало никаких серьезных конфликтов.

Надежда познакомилась с иорданцем через социальные сети в 2013 году. Он тогда увидел видео с выступления Ангарской и подумал, что она замечательно поет. После свадьбы влюбленные остались жить в России. Диплом Раеда о высшем образовании не был здесь действительным, поэтому ему пришлось освоить новую профессию. Бани стал мужским парикмахером.