Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

СМИ: звезда Comedy Woman Надежда Ангарская развелась с мужем

36-летняя Надежда Ангарская развелась с мужем-иностранцем Раедом Бани спустя пять лет брака. Говорить о расставании с супругом актриса не хочет.
Надежда Ангарская
Раед Бани и Надежда Ангарская

Обладательница шикарного голоса, рубенсовских форм и обаятельной улыбки Надежда Ангарская снова свободна. Причем еще с апреля. Актриса подала на развод с мужем, уроженцем Иордании Раедом Бани в январе 2019-го, а юридическое разбирательство длилось четыре месяца, потому что заседания постоянно переносились.

«Да, ребята и вправду расстались. И зрело это достаточно давно. Формулировка, которую Надя озвучивает, конечно, стандартная — не сошлись характерами. А что уж там, за закрытыми дверями, Бог знает», — рассказали «СтарХиту» друзья пары.

Надежда Ангарская
Надежда с сыном Давидом

Ангарская свой развод пока не хочет комментировать. «Это тяжелая для меня тема, не хочу ее обсуждать», — заявила Ангарская. У пары есть трехлетний сын Давид.

Ангарская рассказывала, что Раед с радостью сидел с сыном, пока она была на съемках. Надежда отмечала, что из-за бытовухи у них не возникало никаких серьезных конфликтов. 

Надежда познакомилась с иорданцем через социальные сети в 2013 году. Он тогда увидел видео с выступления Ангарской и подумал, что она замечательно поет. После свадьбы влюбленные остались жить в России. Диплом Раеда о высшем образовании не был здесь действительным, поэтому ему пришлось освоить новую профессию. Бани стал мужским парикмахером.

Перейти к обсуждению 5


12 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @nadezhdaangarskaya/Instagram
Теги

Надежда Ангарская

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Очередной рассчет, со стороны мужика, который или не оправдался или оправдался и мужчина пошёл вверх по, "служебной" лестнице)) ...

  • История стара как мир... Очередная отчаившаяся баба выходит замуж за сомнительного иностранца. А он в загсе даже и не понимал, что от него хотят - по русски "ни бя ни мя"

  • Реально отчаившаяся баба выходит замуж, чтобы свои не заклевали, что не замужем.

  • Зачем хоть с такими пальцами ноги босиком выставлять..

  • Как правило, 90% браков с иностранцами заканчиваются разводами. Слишком разные минталитеты у русских женщин и восточных мужчин. Надежде хочу пожелать счастья!!! Она ещё хорошо отделалась, вон Галину Данилову, так называемый муж, с голой ж.... оставил!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо
38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
39 Комментариев
Гость 2019-08-07 10:49:00
231
Тарасовы - верующая пара. Ой, насмешили😂😂😂😂 Я и не знала, что верующие по углам зажимаются за спиной у законной жены, а потом беременная любовница в храм венчаться бежит с мужиком, который женится, как за хлебом ходит.
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
80 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.