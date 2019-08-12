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«Вы не понимаете, что это такое»: Лиам Хемсворт прокомментировал расставание с Майли Сайрус

Вслед за Майли Сайрус развод, которого никто не ждал, прокомментировал Лиам Хемсворт. Актер явно сильно переживает из-за сложившейся ситуации.
Лиам Хемсворт, Майли Сайрус
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Вчера, 11 августа, весь мир узнал, что самая крутая молодая пара Голливуда — Майли Сайрус и Лиам Хемсворт — решили расстаться после семи месяцев брака и 10 лет отношений.  

«Лиам и Майли договорились сейчас расстаться. Поскольку они постоянно развивались как партнеры и как отдельные личности, они решили, что для них будет лучше всего сосредоточиться на самих себе и на своих карьерах. Пожалуйста, уважайте их частную жизнь», — говорится в официальном заявлении представителей Майли.

Лиам Хемсворт, Майли Сайрус
Лиам и Майли на премьере фильма «Последняя песня»

Все, конечно, ждали не сухих отписок пресс-секретарей, а личных заявлений Майли и Лиама. Сайрус сделала это первой: опубликовала пост в Инстаграме, суть которого — всем нужны перемены.

Хемсворт тоже высказался, но уже более конкретно и эмоционально. Он ответил корреспондентам Daily Mail, которые поймали актера недалеко от дома его родного брата Криса Хемсворта в Австралии: «Вы не понимаете, что это такое. Не хочу говорить об этом, дружище».

Очевидно, Лиам очень переживает расставание с возлюбленной. Неудивительно — они были вместе целых 10 лет (правда, с перерывами). Познакомились будущие возлюбленные на съемках фильма «Последняя песня» по одноименному роману Николаса Спаркса. Актеры вскоре влюбились друг в друга и на премьеру картины пришли уже в качестве пары. Лиам сделал своей возлюбленной предложение в 2012 году, но потом что-то пошло не так. Инсайдеры тогда говорили, что Майли захотела изменить имидж и сделала это очень резко, превратившись в одночасье из милой девочки «Диснея» в сексуальную и дерзкую любительницу тверка и наркотиков. Хемсворт был в шоке и не смог пережить такой поворот событий. В 2013 году пара рассталась.

В 2015-м они снова сошлись и поженились в конце прошлого года. Не так давно Майли рассказала в интервью американскому Elle, что ее до сих пор сексуально привлекают женщины. «Неужели люди действительно думают, что я прихожу домой и, стоя в фартуке, готовлю обед? Да, у меня гетеросексуальные отношения, но меня, как и раньше, привлекают женщины. Я точно не подхожу под описание стереотипной жены. Мне даже это словосочетание никогда не нравилось», — заявила звезда.

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12 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
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Майли Сайрус, Лиам Хемсворт

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