«Дочку назвали Милитина»: Мария Комиссарова рассказала, как прошли ее роды в испанской больнице

«Не теряйте меня, я пока в шоке», — написала в своем Инстаграме Мария Комиссарова, которая спустя 48 часов после родов выписалась из клиники. Спортсменка рассекретила имя дочери и рассказала, чем кесарево сечение в Испании отличается от подобной процедуры в России.

Мария Комиссарова

9 августа в семье спортсменки Марии Комиссаровой произошло чудо: несмотря на тяжелый перелом спины и необходимость перемещаться с помощью инвалидной коляски, фристайлистка смогла родить здоровую дочь.

Алексей Чаадаев с дочерью

Первым радостной новостью поделился отец малышки — Алексей Чаадаев. В трогательном видео из больничной палаты он показал подписчикам новорожденную, но так и не рассекретил имя дочери.



Официально представила девочку Мария Комиссарова, которая 13 августа написала большое обращение к поклонникам и выложила фотографию у дверей роддома.

Алексей Чаадаев и Мария Комиссарова с детьми

Спортсменка предпочла родить ребенка за границей, в курортном городе Марбелья на юге Испании. Мария поделилась, что была удивлена местными порядками: даже после кесарева сечения ее отпустили домой всего через 48 часов, причем для этого не потребовалось ни справок, ни каких-либо официальных выписок. «Вышел и пошел домой», — поделилась в своем Инстаграме Мария.

Алексей Чаадаев и Мария Комиссарова с дочерью

Новоиспеченная мама рассказала, что ей понравилось обслуживание в испанском роддоме. «Никто не заходит лишний раз. Все спокойно, вид супер, еда тоже. За счет этого ты быстренько приходишь в форму. Да там можно приходить кому хочешь и когда хочешь, ночевать с тобой, находиться 24 часа в сутки, без сменки, приходить с ребенком, приносить цветы, открывать окна, кушать через 4 часа после кесарева сечения, делать, что хочешь», — поведала Комиссарова.

1 2 3 ... 10 9 августа 2019-го Мария Комиссарова во второй раз стала мамой

Кроме того, звездная мама рассекретила имя новорожденной. Оказалось, малышку назвали редким именем Милитина. Поклонники оценили выбор Марии и Алексея и передали им поздравления.



«Имя прекрасное и очень необычное», «Креативно!», «Здоровья Милитине и ее мамочке», — оставили свои комментарии фолловеры Марии Комиссаровой.