«Дочку назвали Милитина»: Мария Комиссарова рассказала, как прошли ее роды в испанской больнице

9 августа в семье спортсменки Марии Комиссаровой произошло чудо: несмотря на тяжелый перелом спины и необходимость перемещаться с помощью инвалидной коляски, фристайлистка смогла родить здоровую дочь.
Первым радостной новостью поделился отец малышки — Алексей Чаадаев. В трогательном видео из больничной палаты он показал подписчикам новорожденную, но так и не рассекретил имя дочери.
Официально представила девочку Мария Комиссарова, которая 13 августа написала большое обращение к поклонникам и выложила фотографию у дверей роддома.
Спортсменка предпочла родить ребенка за границей, в курортном городе Марбелья на юге Испании. Мария поделилась, что была удивлена местными порядками: даже после кесарева сечения ее отпустили домой всего через 48 часов, причем для этого не потребовалось ни справок, ни каких-либо официальных выписок. «Вышел и пошел домой», — поделилась в своем Инстаграме Мария.
Новоиспеченная мама рассказала, что ей понравилось обслуживание в испанском роддоме. «Никто не заходит лишний раз. Все спокойно, вид супер, еда тоже. За счет этого ты быстренько приходишь в форму. Да там можно приходить кому хочешь и когда хочешь, ночевать с тобой, находиться 24 часа в сутки, без сменки, приходить с ребенком, приносить цветы, открывать окна, кушать через 4 часа после кесарева сечения, делать, что хочешь», — поведала Комиссарова.
Кроме того, звездная мама рассекретила имя новорожденной. Оказалось, малышку назвали редким именем Милитина. Поклонники оценили выбор Марии и Алексея и передали им поздравления.
«Имя прекрасное и очень необычное», «Креативно!», «Здоровья Милитине и ее мамочке», — оставили свои комментарии фолловеры Марии Комиссаровой.