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Ольга Бузова назвала себя «блокадницей» и разозлила пользователей Сети

Ольга Бузова в шутку сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. Нетрудно догадаться, что слова телеведущей понравились далеко не всем.
Ольга Бузова

33-летняя Ольга Бузова частенько стреляет высказываниями, которые потом долго обсуждают в Сети. А ее фраза «Я, как блондинка, еще не успела подумать» вообще стала крылатой. Но на днях певица немного перестаралась.

Директор Ольги Антон снял видео, на котором запечатлена певица, вылизывающая тарелку после завтркака. «Вот она — настоящая Бузова», — сказал за кадром Богославский. Ольга со смехом ему ответила: «Ну вкусно если мне... Я блокадница, жила в Санкт-Петербурге, у нас было принято все доедать». Бузова, не долго думая, выложила это видео в ленту Инстаграма. И понеслась.

Как вы понимаете, на Ольгу сразу посыпались упреки: «Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет!» Понять разгневанных фолловеров легко: шутить о 872-дневной блокаде 1941-1944 годов явно не стоило.

Ольга отбиваться от нападок фолловеров не стала, зато на защиту певицы встала ее мать Ирина Александровна. «Ее бабушка — блокадница, она рассказывала ей всю жизнь. Мы точно так же с папой любили облизывать тарелки, и папа все время шутил, что пережитое передается в генах. Она никого не оскорбляла, если уж на то пошло. Она действительно потомок человека, пережившего блокаду. Поэтому она не выбрасывает еду и облизывает тарелки», — рассказала мать артистки телеканалу Рен-ТВ.

Мы можем только посоветовать Ольге впредь тщательно выбирать слова и больше никогда не шутить на тему блокады, это обычно плохо заканчивается. Все мы помним, что после песни Милены Чижовой «Черный список» со словами «между нами блокада, блокада Ленинграда» карьера блогера закончилась, в общем-то не успев начаться.

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13 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @buzova86/Instagram
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Ольга Бузова

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Позор страны

  • Она же Питера, ой, из блокадного, дура дурой и шапочку одела

  • Матрешка блин.

  • Умная, молодец.

  • Как свинья эту тарелку лижет . Все в рот тащит.

  • Она eбoнaтка конченная. Заткните ее аpмянским волосатым "кляпом!")))

  • Ей уже за 30 , всё с мишками плюшевыми таскается по поездам...

  • Это точно Бузова на видео, а не монгол какой-то?

  • Ну все Оля вешайся *** тебе!

  • Бузова на лицо мне никогда не нравилась, но вот недавно видела ее старые фото, она там красотка по сравнению с тем, во что сейчас превратилась( чрезмерное увлечение филлерами до добра не доводит...

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