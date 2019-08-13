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«Мне удалось отбиться»: Тина Канделаки рассказала, как Кэти Перри приставала к ней на вечеринке

Тина Канделаки, журналист и бизнесвумен, рассказала, что Кэти Перри в открытую приставала к ней на закрытой вечеринке. 
Тина Канделаки
Тина Канделаки

На днях модель Джош Клосс обвинил Кэти Перри в том, что она непристойно вела себя на вечеринке их общего друга в 2012 году, и даже сняла с него трусы. Пока общественность обсуждает, можно ли считать это домогательствами со стороны певицы, о своей встрече с американской звездой рассказала Тина Канделаки.

Кэти Перри
Кэти Перри

«Однажды я была приглашена на закрытую вечеринку с Кэти Перри, где она, будучи изрядно навеселе, выбрала меня в качестве объекта для проявления своей страсти. Мне удалось отбиться, силовые тренировки не прошли даром, и Кэти мигом отыскала себе новую жертву (о ужас, снова женского пола) для поцелуев, объятий и грязных танцев. Насколько могу судить, пострадавших на вечеринке не оказалось, но не удивлюсь потоку воспоминаний несчастных поклонников, которые годами несли это в себе, а теперь вдруг вспомнили про поруганное достоинство», — рассказала Тина в своей Телеграм-канале.

Интересно, а Орландо Блум знает о наклонностях своей невесты, или выйдет так же, как и у Майли Сайрус с Лиамом Хемсвортом?

Напомним, Джош Клосс рассказал, что работал со звездой над клипом Teenage Dream в 2010-м, а потом столкнулся с Перри на дне рождения их общего друга. Певица, по словам модели, ни с того ни с сего стянула с него штаны вместе с нижним бельем, чтобы продемонстрировать своим друзьям и вообще всем присутствующим его пенис. «Можете себе представить, как неловко я себя почувствовал?» — задал риторический вопрос Джош.

  • Тина Канделаки
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    Тина Канделаки рассказала, как к ней на одной из вечеринок приставала Кэти Перри
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Ни Кэти, ни ее представители официальных заявлений по поводу слов Клосса не делали. Зато за певицу вступился ее бывший стилист и даже заявил, что Джош на самом деле был одержим Перри. «Это полная чушь. Кэти никогда бы так не поступила. Мы все знаем, как ты был одержим ей с первого дня съемок этого видео. Ты планировал с ней воображаемое будущее. Это ненормально — говорить такое о людях, которые ничего подобного не делали, а лишь вдохновляют других».

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13 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @tina_kandelaki/Instagram
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Тина Канделаки, Кэти Перри

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