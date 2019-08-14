Убийца 24-летней модели Екатерины Караглановой мог расправиться еще с двумя девушками

В конце июля стало известно о смерти 24-летней модели, бьюти-блогера и участницы конкурсов красоты Екатерины Караглановой. Девушка была жестоко убита в съемной квартире в центре Москвы.
Как оказалось, Карагланова и Гареев познакомились в одном из онлайн-сервисов по предоставлению интимных услуг. Мужчина не скрывает, что нередко встречался с девушками за деньги.
Пока суд разбирается со всеми деталями дела, на Первом канале вышел новый выпуск программы «На самом деле», в ходе которого обсуждалось это преступление.
Сулейманова заявила, что Карагланова является не единственной жертвой Гареева. По ее словам, ранее мужчина сам ей сообщил о жестоких расправах, которые учинил еще над двумя любовницами.
«У него была девушка, тоже проститутка. Она ему очень нравилась. Максим попытался вытащить ее из этой профессии. Они стали вместе жить, Максим ее всем обеспечивал, делал дорогие подарки. Но однажды он узнал, что эта девушка начала снова встречаться с клиентами. И тогда он ее убил и выколол ей глаза», — поведала Сулейманова.
Правдивость слов Гюльжан подтвердилась на детекторе лжи. По данным СМИ, новые факты из биографии мужчины заинтересовали следствие. Полиция проверит, действительно ли на счету Гареева имеются и другие жертвы или же все эти рассказы — плод чей-то больной фантазии.