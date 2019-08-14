Убийца 24-летней модели Екатерины Караглановой мог расправиться еще с двумя девушками

Пару недель назад вся страна обсуждала убийство знаменитой модели и блогера Екатерины Караглановой, которое совершил Максим Гареев. Недавно были озвучены новые предположения о жизни мужчины.

Екатерина Карагланова

В конце июля стало известно о смерти 24-летней модели, бьюти-блогера и участницы конкурсов красоты Екатерины Караглановой. Девушка была жестоко убита в съемной квартире в центре Москвы.

Следствию удалось весьма быстро установить личность преступника. Им оказался 33-летний Максим Гареев, который сразу сознался в содеянном

Как оказалось, Карагланова и Гареев познакомились в одном из онлайн-сервисов по предоставлению интимных услуг. Мужчина не скрывает, что нередко встречался с девушками за деньги.

Максим Гареев

Пока суд разбирается со всеми деталями дела, на Первом канале вышел новый выпуск программы «На самом деле», в ходе которого обсуждалось это преступление.

Одной из героинь передачи стала подруга преступника Гюльжан Сулейманова, с которой он познакомился также во время поиска девушки для свидания.



Сулейманова заявила, что Карагланова является не единственной жертвой Гареева. По ее словам, ранее мужчина сам ей сообщил о жестоких расправах, которые учинил еще над двумя любовницами.



«У него была девушка, тоже проститутка. Она ему очень нравилась. Максим попытался вытащить ее из этой профессии. Они стали вместе жить, Максим ее всем обеспечивал, делал дорогие подарки. Но однажды он узнал, что эта девушка начала снова встречаться с клиентами. И тогда он ее убил и выколол ей глаза», — поведала Сулейманова.



1 2 3 ... 10 Стали известны новые подробности из жизни Максима Гареева

Правдивость слов Гюльжан подтвердилась на детекторе лжи. По данным СМИ, новые факты из биографии мужчины заинтересовали следствие. Полиция проверит, действительно ли на счету Гареева имеются и другие жертвы или же все эти рассказы — плод чей-то больной фантазии.