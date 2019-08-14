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Убийца 24-летней модели Екатерины Караглановой мог расправиться еще с двумя девушками

Пару недель назад вся страна обсуждала убийство знаменитой модели и блогера Екатерины Караглановой, которое совершил Максим Гареев. Недавно были озвучены новые предположения о жизни мужчины. 
Екатерина Карагланова
Екатерина Карагланова

В конце июля стало известно о смерти 24-летней модели, бьюти-блогера и участницы конкурсов красоты Екатерины Караглановой. Девушка была жестоко убита в съемной квартире в центре Москвы. 

Следствию удалось весьма быстро установить личность преступника. Им оказался 33-летний Максим Гареев, который сразу сознался в содеянном

Как оказалось, Карагланова и Гареев познакомились в одном из онлайн-сервисов по предоставлению интимных услуг. Мужчина не скрывает, что нередко встречался с девушками за деньги. 

Максим Гареев
Максим Гареев

Пока суд разбирается со всеми деталями дела, на Первом канале вышел новый выпуск программы «На самом деле», в ходе которого обсуждалось это преступление. 

Одной из героинь передачи стала подруга преступника Гюльжан Сулейманова, с которой он познакомился также во время поиска девушки для свидания. 

Сулейманова заявила, что Карагланова является не единственной жертвой Гареева. По ее словам, ранее мужчина сам ей сообщил о жестоких расправах, которые учинил еще над двумя любовницами.

«У него была девушка, тоже проститутка. Она ему очень нравилась. Максим попытался вытащить ее из этой профессии. Они стали вместе жить, Максим ее всем обеспечивал, делал дорогие подарки. Но однажды он узнал, что эта девушка начала снова встречаться с клиентами. И тогда он ее убил и выколол ей глаза», — поведала Сулейманова. 

Правдивость слов Гюльжан подтвердилась на детекторе лжи. По данным СМИ, новые факты из биографии мужчины заинтересовали следствие. Полиция проверит, действительно ли на счету Гареева имеются и другие жертвы или же все эти рассказы — плод чей-то больной фантазии. 

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14 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @katti_loves_life/Instagram, Youtube.com

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • проститутка тоже человек и имеет те же гражданские права, но я соглашусь что финал не удивляет и не у всех вызывает сожаление. Но мне больше интересно, кто и с какой целью выпустил эту информацию в СМИ - ни доказательств, ни признания, лишь слова девицы которая хочет славы. Опять все мужчины неизвестно в чем виноваты?

  • Если и верить детектору то уж точно не телевизионному. Очередная шляпа проект от первого канала а-ля шурыгина, чтобы привить молодежи хороший тон?)))

  • тут даже без психиатра видно, что человек не здоров

  • Эту девушку как свидетельницу которая молчала уже к следствию привлекли бы если бы эта история была хоть сколько правдивой

  • Проститутка, несомненно, человек, и достойна жизни так же, как и любое другое человеческое существо. Но профессия эта - не только морально... но и опасная, а вовсе не гламурная, как считают бедные девушки, насмотревшиеся на "рабочие" инстаграмы проституток. Проституток часто избивают, а порой и калечат или даже убивают, и риск нарваться на неадекватного клиента у них очень велик.

  • Почему нынче всех проститулк называют моделями?

  • Зачем под любым убийством писать "жестокое убийство"? Жестокое убийство - это, например, сжечь живьем.

  • « Знамкнитой моделью и блогером» она стала только после смерти. Кто ее знал до этого?

  • Гость

    Почему нынче всех проститулк называют моделями?

    И блогерами еще.

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