Преследователь Миранды Керр может быть отпущен на свободу после 16 месяцев принудительного психиатрического лечения

31-летний Шон Эйвуд, который попытался убить охранника модели, официально признан невменяемым. Как сообщают СМИ, по этой причине он не предстанет перед судом и может быть отпущен на свободу после прохождения лечения.

Миранда Керр

Не секрет, что знаменитости часто получают подарки и открытки от своих поклонников. А у топ-моделей воздыхателей еще больше, и некоторые из них настроены весьма агрессивно.

Вероятно, Миранда Керр никогда не забудет то, что произошло 14 октября 2016-го. Именно в тот день бывший боксер Шон Эйвуд (которому на момент совершения преступления было 28 лет) выломал ограду возле дома модели, чтобы лично передать ей любовное письмо. Преследователя попытался задержать один из охранников.

Завязалась драка, и Эйвуд пустил в ход нож. Он ударил секьюрити в лицо и едва не попал ему в глаза. Охранник в свою очередь применил огнестрельное оружие. Пуля задела голову преступника.

Шон Эйвуд

Оба были в тот же день госпитализированы в ближайшую больницу с неопасными для жизни ранениями. А уже через 6 дней Эйвуд был арестован по обвинению в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах.

Миранда Керр и ее 5-летний (на тот момент) сын, к счастью, были вне дома. С тех пор прошло 3 года, и жизнь модели круто изменилась: она вышла замуж за Эвана Шпигеля и теперь находится в ожидании второго ребенка.

Все это время Шон Эйвуд находился под стражей в исправительном учреждении Твин Тауэрс в центре Лос-Анджелеса. Мужчина неоднократно проявлял агрессивное поведение и отказывался покидать свою камеру.

Шон Эйвуд покидает заседание суда

В сентябре 2018-го Эйвуд был признан вменяемым и готовился предстать перед судом, однако его адвокат настаивал на наличии психического расстройства своего клиента и заявлял, что Шон не может признать свою вину по причине безумия. Вероятно, результаты новых исследований подтвердили слова адвоката.

Родственник Шона Эйвуда рассказал, что тот всегда был «отщепенцем» и сторонился своей семьи. Он с детства интересовался древними религиями и впоследствии даже провозгласил себя богом Эросом. Позже Шон создал собственную религию, основанную на миксе древнеегипетского и античного пантеона.

В Сети Эйвуд именовал себя не иначе как «царь царств» и даже написал «Руководство по духовному просвещению» под псевдонимом Эрос. Впрочем, популярностью этот текст не пользовался.

Миранда Керр

Многие предполагают, что одержимость Шона «ангелами» Victoria's Secret напрямую связана с изучением древних религий. Мужчина активно пользовался соцсетями и особо пристально следил за своей любимицей — Мирандой Керр.

В аккаунте Эйвуда на Pinterest обнаружена папка с фотографиями экс-супруги Орландо Блума под названием PsychewenuFlyn. Коме того, имеются коллекции снимков других топ-моделей, которых Шон называл «архангелами царства».

На днях Эйвуд по решению суда был переведен в одну из психиатрических больниц Калифорнии. В течение следующих 16 месяцев он пройдет курс принудительного лечения, пока не будет признан «пригодным» для предъявления обвинений.

Миранда Керр

Эйвуд будет показываться судье через каждые 90 дней, чтобы продемонстрировать свое состояние. Если Шона признают здоровым, то ему придется отвечать за первоначальное обвинение в покушении на убийство. Цена этого преступления — пожизненный срок.



1 2 3 ... 10 Миранда Керр считается одной из самых соблазнительных топ-моделей

Если же по истечении 16 месяцев нападавший все еще не сможет предстать перед судом, то все обвинения с него будут сняты, а самого Эйвуда поместят в психиатрическую больницу на неопределенный срок. Если Шон пойдет на поправку и суд посчитает его безопасным для общества, то выпустит на свободу.