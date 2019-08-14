Преследователь Миранды Керр может быть отпущен на свободу после 16 месяцев принудительного психиатрического лечения

Не секрет, что знаменитости часто получают подарки и открытки от своих поклонников. А у топ-моделей воздыхателей еще больше, и некоторые из них настроены весьма агрессивно.
Завязалась драка, и Эйвуд пустил в ход нож. Он ударил секьюрити в лицо и едва не попал ему в глаза. Охранник в свою очередь применил огнестрельное оружие. Пуля задела голову преступника.
Оба были в тот же день госпитализированы в ближайшую больницу с неопасными для жизни ранениями. А уже через 6 дней Эйвуд был арестован по обвинению в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах.
Все это время Шон Эйвуд находился под стражей в исправительном учреждении Твин Тауэрс в центре Лос-Анджелеса. Мужчина неоднократно проявлял агрессивное поведение и отказывался покидать свою камеру.
В сентябре 2018-го Эйвуд был признан вменяемым и готовился предстать перед судом, однако его адвокат настаивал на наличии психического расстройства своего клиента и заявлял, что Шон не может признать свою вину по причине безумия. Вероятно, результаты новых исследований подтвердили слова адвоката.
В Сети Эйвуд именовал себя не иначе как «царь царств» и даже написал «Руководство по духовному просвещению» под псевдонимом Эрос. Впрочем, популярностью этот текст не пользовался.
Многие предполагают, что одержимость Шона «ангелами» Victoria's Secret напрямую связана с изучением древних религий. Мужчина активно пользовался соцсетями и особо пристально следил за своей любимицей — Мирандой Керр.
На днях Эйвуд по решению суда был переведен в одну из психиатрических больниц Калифорнии. В течение следующих 16 месяцев он пройдет курс принудительного лечения, пока не будет признан «пригодным» для предъявления обвинений.
Эйвуд будет показываться судье через каждые 90 дней, чтобы продемонстрировать свое состояние. Если Шона признают здоровым, то ему придется отвечать за первоначальное обвинение в покушении на убийство. Цена этого преступления — пожизненный срок.
Если же по истечении 16 месяцев нападавший все еще не сможет предстать перед судом, то все обвинения с него будут сняты, а самого Эйвуда поместят в психиатрическую больницу на неопределенный срок. Если Шон пойдет на поправку и суд посчитает его безопасным для общества, то выпустит на свободу.