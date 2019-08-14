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Черный список: среди контактов обвиненного в педофилии Джеффри Эпштейна найдены имена мировых звезд

ФБР начало обыск дома Джеффри Эпштейна, который покончил с собой 10 августа в тюремной камере после обвинений в секс-торговле и педофилии. В особняке миллионера была обнаружена записная книжка с номерами телефонов известных личностей.
Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн

Кажется, Великобританию ожидает крупный скандал. 10 августа были обнародованы документы, подтверждающие причастность бизнесмена Джеффри Эпштейна к педофилии и торговле людьми. Среди тех, с кем близко общался 66-летний миллионер, судя по сообщению CNN, мог быть младший сын Елизаветы II.

Королева Елизавета и принц Эндрю
Королева Елизавета и принц Эндрю

ФБР продолжило расследование и провело обыск в доме покончившего с собой Эпштейна. Как выяснилось, тот тщательно записывал все нелегальные сделки и вел «клиентскую базу» в специальном блокноте. По данным The Sun, миллионер оказывал услуги нескольким сотням людей, среди которых были знаменитые и высокопоставленные личности. 

Тони Блэр
Тони Блэр

Например, в телефонной книге Эпштейна есть номера представителя партии лейбористов Питера Мандельсона: отдельная «прямая линия», а также контакты «дома» и «коттеджа». С принцем Эндрю покончивший с собой бизнесмен мог связаться аж по 16-ти телефонным номерам, включая специальную линию во дворце Балморал.

Мик Джаггер
Мик Джаггер

В «клиентской базе» Эпштейна были найдены контакты представителей знати (в том числе членов королевской семьи), а также знаменитых музыкантов и политиков. В их число вошли Мик Джаггер и Тони Блэр. Пока неизвестно, что связывает упомянутых в ежедневнике людей с миллионером, однако граждане Великобритании обеспокоены появившейся информацией.

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    10 августа бизнесмен Джеффри Эпштейн был обвинен в педофилии и продаже людей в секс-рабство
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По сообщению портала Radar Online, последние дни Джеффри Эпштейна были крайне тяжелыми. По словам инсайдера, обвиняемый в педофилии и секс-торговле миллионер панически боялся оставаться в одиночной камере и щедро платил своим адвокатам, чтобы те постоянно находились рядом с ним. Таким образом, большую часть времени Эпштейн находился в комнате для переговоров, а не в своей камере.

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14 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @mickjagger/Instagram
Теги

Мик Джаггер, Тони Блэр, Принц Эндрю

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