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СМИ: Меган Маркл и принц Гарри отправились с сыном на Ибицу

Сразу после дня рождения Меган Маркл герцог и герцогиня Сассекские отправились в небольшой отпуск на Ибицу вместе с сыном Арчи.
Меган Маркл, Принц Гарри
Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл решили отдохнуть от своих королевских обязанностей и окружения. Сразу после дня рождения Меган (4 августа ей исполнилось 38 лет) они улетели на Ибицу. Причем на частном самолете.

Для маленького Арчи это путешествие стало первым. Надеемся, вскоре Меган расскажет, как ее сын, который появился на свет в мае этого года, перенес перелет.

Меган Маркл, Принц Гарри

Отметим, что о своей поездке герцог и герцогиня поклонников оповещать не стали. Мы, может быть, никогда бы и не узнали о том, что семья съездила в путешествие, если бы не журналисты.

Портал The Mirror сообщает, что Меган, Гарри и Арчи прилетели не втроем, а вместе со своими телохранителями. 

Несмотря на пронырливость журналистов, узнать, где именно остановились супруги, им не удалось.

Интересно, чья это была идея — улететь на целых пять дней? Подозреваем, что Меган устала от бесконечных обвинений со стороны консервативных англичан по поводу ее поведения и несоответствия королевским стандартам.

Напомним, только недавно стало известно, что Меган больше не приглашают на многие мероприятия, потому что и там она нарушает протокол, прося посадить рядом с ней супруга (по традиции, пары за торжественным столом располагаются вдали друг от друга, чтобы не мешать гостям общаться и не отвлекать их от трапезы).

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14 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
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Меган Маркл, Принц Гарри

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