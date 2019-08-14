Москвичка рассказала о конфликте и драке с командой Дженнифер Лопес, которые произошли в Санкт-Петербурге

В это сложно поверить, но факт остается фактом. В Санкт-Петербурге в одном из отелей команда Дженнифер Лопес подралась с блогером из Москвы Аленой Ховановой.

Дженнифер Лопес

За день до концерта Дженнифер Лопес в Санкт-Петербурге ее команда на ровном месте поскандалила с блогером Аленой Ховановой. По словам пострадавшей, которая рассказала об этом в Инстаграме, дело было так.

Девушка вместе со своим молодым человеком возвращалась вечером в свой номер в один из отелей Северной столицы. Алена не могла пройти к лифту, поскольку все место на первом этаже отеля было занято людьми из команды Джей Ло.

Хованова поинтересовалась у людей, может ли она пройти, на что получила достаточно грубый ответ. Танцоры и другие помощники певицы заявили Алене, что ей нужно подняться по лестнице, потому что «это полезно для здоровья». При этом они смеялись над девушкой и оскорбляли ее, показывая на нее пальцем.

По словам блогера, после своего вопроса «Есть какие-то проблемы?» она получила удар по лицу от девушки из команды Лопес.

Дженнифер Лопес

«Сразу не поняв, что случилось, я направилась к выходу, громко крича, чтобы вызывали полицию и охрану. Но на меня напали сзади, потянув за волосы».

После этого, по словам Алены, между ней и девушкой завязалась потасовка. В итоге менеджеру отеля пришлось провести Алену и ее молодого человека через черный ход, потому что «в лифт не пустили даже в его сопровождении».



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Блогер отметила, что у нее есть даже видеозапись, которая доказывает ее слова. Правда, предоставить ее СМИ она отказалась.