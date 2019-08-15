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Родные и близкие похоронили Аллу Вербер в Торонто

14 августа в Канаде простились с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер. Женщина скончалась 6 августа в Италии на 62-м году жизни.
Алла Вербер
Алла Вербер

Фэшн-директора ЦУМа и ДЛТ Аллу Вербер похоронили в Канаде, где живет ее 85-летняя мама Татьяна Абрамовна.

Многие друзья Вербер не успели получить визу в Канаду в столь короткий срок, поэтому проститься с Аллой Константиновной смогли только ее самые близкие: дочь Катя, внучки Мишель и Элизабет, а также несколько близких партнеров по бизнесу, с которыми Вербер вела дела в Канаде.

Алла Вербер

Dni.ru сообщили, что церемония прошла по иудейским традициям — Аллу Константиновну хоронили в закрытом гробу. На это может быть две причины. Первая — все те же иудейские традиции. Вторая — гости могли заразиться, ведь Вербер умерла от менингококкового сепсиса, который приводит к поражению центральной нервной системы и бактериальному менингиту.

Почтить память Вербер, как сообщила ее команда, можно по адресу Тверской бульвар, 9, где проживала Алла Константиновна.

Напомним, «самый могущественный байер в мире» скончалась 6 августа во время отдыха в Италии, куда Алла Вербер прилетела вместе с дочерью и веуками. После ужина ей резко стало плохо. Врачи из Израиля не смогли спасти жизнь Аллы Константиновны.

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15 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @verberalla/Instagram, Getty Images
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Алла Вербер

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2 комментария Добавить комментарий
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  • На закате солнца не надо фотографироваться. Пусть покоится с миром. Нужно вернуть гум, пассаж, цум народу.

  • Самое интересное что эта новость не представляет никакого интереса. Лично меня больше интересует как живет обычный врач в обычной больнице который за 20 тысяч ходит на работу каждый день чтобы лечить людей. Похороны Вербер событие малозначительное.

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