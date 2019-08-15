У принцессы Беатрис была романтическая связь с осужденным за убийство мужчиной

Не только принц Эндрю хранит в шкафу скелеты и дружит с обвиняемыми в педофилии бизнесменами. Его старшая дочь Беатрис тоже отличилась: стало известно, что в прошлом она встречалась с осужденным за убийство мужчиной.

Принцессы Евгения и Беатрис

31-летняя Беатрис Йоркская, старшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, всю жизнь находится в тени славы двоюродных братьев — Уильяма и Гарри. Пресса не так часто вспоминает о внучке британской королевы и гораздо больше внимания уделяет Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Принцесса Беатрис с Сарой Фергюсон

По сообщениям западных СМИ, эта «опала» неслучайна. Британская семья всегда недолюбливала Сару Фергюсон и считала ее «позором» династии. Вероятно, негативное отношение перешло от матери к ее дочерям. Например, в 2016-м принц Чарльз и вовсе хотел «сократить» членов королевской династии и исключить из их числа семью принца Эндрю, однако без согласия Елизаветы II он не смог этого сделать. Неужели столь непримиримое отношение оправдано? Судите сами!

Принцесса Беатрис

Принцесса Беатрис никогда не была пай-девочкой: ее неоднократно обвиняли в инфантильности и лени (ходили слухи, что долгое время она не работала, зато практически по полгода пропадала в отпусках), а также в нарушении королевского протокола. Например, 31-летняя принцесса завела личный аккаунт в Инстаграме и стала публиковать там семейные фотографии, что категорически запрещается членам королевской династии.

Паоло Луцци и принцесса Беатрис

По сообщению прессы, принц Уильям настолько недолюбливает свою кузину, что не захотел приглашать ее на свадьбу с Кейт Миддлтон. Впрочем, это не помешало Беатрис как ни в чем не бывало посетить торжество.

Паоло Луцци и принцесса Беатрис

На этом скелеты в шкафу принцессы Беатрис не заканчиваются: оказалось, в 2005-м, будучи 17-летней девушкой, она встречалась с 23-летним Паоло Луцци, который был осужден за непреднамеренное убийство.



По сообщению портала CheatSheet, Луцци в состоянии алкогольного опьянения напал на однокурсника и развязал драку. В приступе ярости он «забил того до смерти» и был обвинен в непреднамеренном убийстве. Благодаря старанию адвокатов приговор суда был смягчен: Паоло дали условный срок.



1 2 3 ... 10 В 19-летнем возрасте Паоло Луцци был обвинен в непреднамеренном убийстве

Впрочем, отношения Беатрис и Луцци долго не продлились: когда принцесса Йоркская узнала о прошлом своего бойфренда, то предпочла разорвать с ним связь.