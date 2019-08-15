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Секс, наркотики и развод: Майли Сайрус  обвиняет Лиама Хемсворта в употреблении запрещенных веществ, а он ее — в неверности

Прошло всего 5 дней с момента расставания Майли Сайрус и Лиама Хемсворта. Экс-возлюбленные хотели мирного развода, однако их разрыв превращается в настоящий скандал.
Майли Сайрус
Майли Сайрус

Майли Сайрус никогда не была «простой»: ее творчество, провокационные образы, смелые заявления и порой безрассудное поведение сформировали определенную репутацию, которая теперь, судя по всему, играет против нее. 

Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт

Лиам Хемсворт в этой истории казался «белым и пушистым»: с 2012-го он, влюбленный и прирученный, неоднократно просил руки и сердца своей дерзкой пассии. Однако Майли не спешила принимать его предложение. Слухи ходили разные, но в основном публика была уверена — дело в неуправляемом характере певицы, которая слишком любит свою свободу и независимость. 

А, может, Сайрус лишь хотела быть честной и не связывать себя отношениями с тем, в ком она до конца не уверена? Как бы то ни было, в 2018-м Лиам и Майли наконец поженились, а всего спустя 7 месяцев объявили о разводе. 

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Пока поклонники приходят в себя и пытаются допытаться правды у звездной парочки, представители прессы связались с друзьями и близкими Сайрус и Хемсворта, чтобы понять истинную причину расставания.

По одним данным, Майли сбежала от Лиама из-за своих неудовлетворенных сексуальных потребностей. Инсайдер подтвердил, что певица не скрывала своей бисексуальности и, несмотря на любовь к супругу, активно засматривалась на девушек. 29-летний Хемсворт готов был пойти на секс втроем, чтобы удовлетворить запросы своей избранницы, однако та предпочла сбежать на отдых с новой пассией Кейтлин Картер. 

Майли Сайрус и Кейтлин Картер
Майли Сайрус и Кейтлин Картер

Пользователи Сети мгновенно ополчились на Майли, особенно после появления в прессе фотографии печального Лиама, который после расставания зализывал раны в компании друзей. Многочисленные поклонницы актера изо всех сил пытались подбодрить отставного Ромео и даже предложили ему стать новым героем шоу «Холостяк»: мол, забудь ты про свою Майли, мы тебе подыщем достойную жену, куда лучше прежней!

Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт

Источники, близкие к паре, заговорили о многочисленных изменах Сайрус, однако эта информация не является подтвержденной. Реноме Хемсворта тоже пострадало: с «обратной стороны баррикады» на него посыпались обвинения в злоупотреблении запрещенными веществами и алкоголизме.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

По сообщению источника TMZ, Сайрус пыталась спасти отношения, но не смогла терпеть загулы Хемсворта. Близкие к паре инсайдеры рассказали, что ранее у певицы была наркотическая зависимость, и ей было тяжело заботиться о своем здоровье в присутствии гуляки-Лиама. «Хемсворт много пил и употреблял некоторые виды запрещенных веществ. Майли пыталась спасти этот брак», — заявил источник.

Вероятно, артистка и теперь хочет сохранить отношения. 15 августа появилась информация о том, что Сайрус отложила развод с Хемсвортом. «Сейчас у них вынужденный перерыв в отношениях. Там была плохая история с большим количеством разногласий. Но это не означает, что их любви пришел конец», — заявил источник журналу People. Также он сообщил, что Майли и Лиам «неоднократно проходили через подобные ситуации», но в итоге всегда сохраняли отношения.

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15 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @mileycyrus/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Майли Сайрус, Лиам Хемсворт

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Только не Майли обвинять кого либо в употребление наркоты, она сама лечилась от этого. А сейчас Хемсворт обвиняет

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