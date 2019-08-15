Прошло всего 5 дней с момента расставания Майли Сайрус и Лиама Хемсворта. Экс-возлюбленные хотели мирного развода, однако их разрыв превращается в настоящий скандал.

Майли Сайрус

Майли Сайрус никогда не была «простой»: ее творчество, провокационные образы, смелые заявления и порой безрассудное поведение сформировали определенную репутацию, которая теперь, судя по всему, играет против нее.

Лиам Хемсворт

Лиам Хемсворт в этой истории казался «белым и пушистым»: с 2012-го он, влюбленный и прирученный, неоднократно просил руки и сердца своей дерзкой пассии. Однако Майли не спешила принимать его предложение. Слухи ходили разные, но в основном публика была уверена — дело в неуправляемом характере певицы, которая слишком любит свою свободу и независимость.



А, может, Сайрус лишь хотела быть честной и не связывать себя отношениями с тем, в ком она до конца не уверена? Как бы то ни было, в 2018-м Лиам и Майли наконец поженились, а всего спустя 7 месяцев объявили о разводе.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Пока поклонники приходят в себя и пытаются допытаться правды у звездной парочки, представители прессы связались с друзьями и близкими Сайрус и Хемсворта, чтобы понять истинную причину расставания.



По одним данным, Майли сбежала от Лиама из-за своих неудовлетворенных сексуальных потребностей. Инсайдер подтвердил, что певица не скрывала своей бисексуальности и, несмотря на любовь к супругу, активно засматривалась на девушек. 29-летний Хемсворт готов был пойти на секс втроем, чтобы удовлетворить запросы своей избранницы, однако та предпочла сбежать на отдых с новой пассией Кейтлин Картер.

Майли Сайрус и Кейтлин Картер

Пользователи Сети мгновенно ополчились на Майли, особенно после появления в прессе фотографии печального Лиама, который после расставания зализывал раны в компании друзей. Многочисленные поклонницы актера изо всех сил пытались подбодрить отставного Ромео и даже предложили ему стать новым героем шоу «Холостяк»: мол, забудь ты про свою Майли, мы тебе подыщем достойную жену, куда лучше прежней!

Лиам Хемсворт

Источники, близкие к паре, заговорили о многочисленных изменах Сайрус, однако эта информация не является подтвержденной. Реноме Хемсворта тоже пострадало: с «обратной стороны баррикады» на него посыпались обвинения в злоупотреблении запрещенными веществами и алкоголизме.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

По сообщению источника TMZ, Сайрус пыталась спасти отношения, но не смогла терпеть загулы Хемсворта. Близкие к паре инсайдеры рассказали, что ранее у певицы была наркотическая зависимость, и ей было тяжело заботиться о своем здоровье в присутствии гуляки-Лиама. «Хемсворт много пил и употреблял некоторые виды запрещенных веществ. Майли пыталась спасти этот брак», — заявил источник.

1 2 3 ... 10 Лиам Хемсворт и Майли Сайрус были одной из самых необычных звездных пар

Вероятно, артистка и теперь хочет сохранить отношения. 15 августа появилась информация о том, что Сайрус отложила развод с Хемсвортом. «Сейчас у них вынужденный перерыв в отношениях. Там была плохая история с большим количеством разногласий. Но это не означает, что их любви пришел конец», — заявил источник журналу People. Также он сообщил, что Майли и Лиам «неоднократно проходили через подобные ситуации», но в итоге всегда сохраняли отношения.