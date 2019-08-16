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Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг задумалась о смене пола

В 2014-м Джулия Ванг запомнилась зрителям «Битвы экстрасенсов» стройной фигурой, пухлыми губами и кошачьим разрезом глаз. Женственные черты длинноволосой блондинки не оставили равнодушным даже Марата Башарова. С тех пор многое изменилось. 
Джулия Ванг
Джулия Ванг

«Демоническая» красавица Джулия Ванг стала настоящим украшением 15-го сезона «Битвы экстрасенсов». Даже ведущий проекта Марат Башаров был очарован ведьмой и оказывал ей знаки внимания.

Джулия Ванг
Джулия Ванг

С момента выхода передачи прошло уже 5 лет, и за это время жизнь экстрасенса сильно изменилась. Да что там жизнь, даже внешность Джулии Ванг претерпела кардинальные перемены. Она все больше стала походить на мужчину, и, судя по всему, готовится к операции по коррекции пола.

Джулия Ванг
Джулия Ванг

Информация об «андрогинности» Джулии Ванг появилась еще в 2014-м, когда ведьма пришла на кастинг в «Битву экстрасенсов». Она заявила, что страдает генетическим заболеванием — синдромом Морриса. Из-за этого отклонения мужчины с самого детства теряют чувствительность к половым гормонам, в результате чего выглядят, как женщины. Таким образом, люди с подобным синдромом генетически являются мужчинами, а вот по внешним признакам — совсем наоборот.

Джулия Ванг
Джулия Ванг

«Есть нечто общее между мной и королевой Англии — Елизаветой Тюдор, а также Жанной д'Арк. У них тоже синдром Морриса. То, что я трансгендер — ложь. Я — генетический мужчина с хромосомами XY», — заявила знаменитость в своем Инстаграме.

Джулия Ванг
Джулия Ванг

37-летняя Джулия признавалась, что ее всегда тянуло к сильному полу: «Я хотела быть на них похожей. Манера говорить, привычки, характер, мысли — всегда замечала какое-то сходство с теми людьми, которых я считаю идеалами, и собой. Или просто хотела найти таковое сходство. Но ни разу я так не относилась к женщинам».

Джулия Ванг
Джулия Ванг

Совершив каминг-аут после победы на «Битве экстрасенсов», Джулия резко похудела и отрезала длинные волосы. По информации источников, Ванг стала проходить курс гормональной терапии и сделала несколько пластических операций: увеличила нос и подбородок, а также уменьшила размер губ. Она полностью сменила имидж и даже имя — теперь ее (или, вернее, его) зовут Томас. На своей страничке в Инстаграме ведьма предупреждает, что обращаться к ней нужно строго в мужском лице. 

На днях экстрасенс опубликовала фото, которое породило множество домыслов. На новом кадре Джулия-Томас показала свое обнаженное по пояс тело: поклонники решили, что в скором времени экстрасенс пройдет операцию по коррекции пола, ведь гормональная терапия не принесла желаемых результатов.

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16 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @julie_vangreal/Instagram
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Джулия Ванг

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Охохооо...понесло бабу...А такая хорошенькая была..Теперь и вправду на мужика похожа стала. Такое ощущение, что колет себе тестостерон.

  • Жаль ... очень жаль... но какое ей дело до нашего «жаль»)))

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