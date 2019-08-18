Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

24-летний сын Валерии женился втайне от родных

Сын певицы Валерии решился на серьезный шаг и расписался с возлюбленной, которую знал со школы. Правда, мама Артемия о его намерении ничего не знала. 
Иосиф Пригожин, певица Валерия
Иосиф Пригожин и Валерия с сыном Артемием

Певица Валерия — трижды мама. И если о ее старшей дочери Анне известно довольно много, то сын Артемий старается держать свою личную жизнь в тайне. Уже довольно давно молодой человек живет в Швейцарии. 

Там он закончил школу и университет, а теперь и работает. Совсем недавно стало известно, что 24-летний Артемий женился на девушке, с которой был знаком еще со школы. Избранницей сына Валерии стала девушка Наталья родом из Новокузнецка, но тоже живущая в Швейцарии. 

Артемий Шульгин
Артемий Шульгин

Свадьба оказалась секретом даже для родителей жениха. Об этом сообщила сама Валерия в интервью «СтарХиту». «Позвонил 7 июля и ошарашил новостью: ''Мы с Наташей расписываемся завтра, в День семьи, любви и верности!''» — сообщила артистка изданию. Как сказала знаменитость, они с Иосифом Пригожиным знали эту девушку, но не были в курсе их отношений. Поэтому торжество стало двойным сюрпризом. 

Артемий и Наталья расписались в городе Монтре. Молодожены решили обойтись без торжества и сыграть пышную свадьбу через пять лет, если преодолеют этот рубеж.

Перейти к обсуждению 5


18 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @artemynik/, Instagram
Теги

Певица Валерия

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Валерия злая тетка и только выгода и деньги у неё в голове. Шульгин бедный мужик, подобрал, а она такую грязь на него вылила. Думаю она его ещё любит.

  • "Высокие отношения")))

  • Сразу видно какая Валерия бедная, жертва вся такая. Сыновья от нее своих девушек прячут, знают реакцию. И правда жалко Шульгина

  • Такую свекруху никому не пожелаешь

  • не люблю такие сюрпризы , избранница на цыганку из Новокузнецка похожа , может поэтому ничего не сказал

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо
38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
39 Комментариев
Гость 2019-08-07 10:49:00
231
Тарасовы - верующая пара. Ой, насмешили😂😂😂😂 Я и не знала, что верующие по углам зажимаются за спиной у законной жены, а потом беременная любовница в храм венчаться бежит с мужиком, который женится, как за хлебом ходит.
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
80 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.