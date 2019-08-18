24-летний сын Валерии женился втайне от родных

Сын певицы Валерии решился на серьезный шаг и расписался с возлюбленной, которую знал со школы. Правда, мама Артемия о его намерении ничего не знала.

Иосиф Пригожин и Валерия с сыном Артемием

Певица Валерия — трижды мама. И если о ее старшей дочери Анне известно довольно много, то сын Артемий старается держать свою личную жизнь в тайне. Уже довольно давно молодой человек живет в Швейцарии.



Там он закончил школу и университет, а теперь и работает. Совсем недавно стало известно, что 24-летний Артемий женился на девушке, с которой был знаком еще со школы. Избранницей сына Валерии стала девушка Наталья родом из Новокузнецка, но тоже живущая в Швейцарии.

Артемий Шульгин

Свадьба оказалась секретом даже для родителей жениха. Об этом сообщила сама Валерия в интервью «СтарХиту». «Позвонил 7 июля и ошарашил новостью: ''Мы с Наташей расписываемся завтра, в День семьи, любви и верности!''» — сообщила артистка изданию. Как сказала знаменитость, они с Иосифом Пригожиным знали эту девушку, но не были в курсе их отношений. Поэтому торжество стало двойным сюрпризом.



1 2 3 ... 9 На днях стало известно, что 24-летний сын Валерии стал мужем

Артемий и Наталья расписались в городе Монтре. Молодожены решили обойтись без торжества и сыграть пышную свадьбу через пять лет, если преодолеют этот рубеж.