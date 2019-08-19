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«Из Халка превратился в душку»: Оксана Самойлова раскрыла секрет управления мужем

Оксана Самойлова не раз признавалась, что слово мужа для нее — закон. Тем не менее, она знает, как добиться от Джигана желаемого и сделать его покладистым.
Оксана Самойлова с Джиганом и дочерьми Майей, Леей и Ариелой
Оксана Самойлова с Джиганом и дочерьми Майей, Леей и Ариелой

Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок — кажется, любая женщина знает об этом. В современном мире, с возможностью в любое время суток сходить в ресторан или заказывать еду на дом, необходимость каждый день готовить отпадает. Однако Оксана Самойлова уверена: обязательное условие крепких семейных отношений — встречать мужа с работы горячей и вкусной пищей.

Джиган и Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова

31-летняя супруга Джигана воспитывает троих детей, ведет несколько бизнес-проектов и успевает заботиться о муже. Знаменитость рассказала, что в списке ее негласных правил — в любой момент обеспечивать Джигана сытной едой. 

В своем Инстаграме Оксана поведала, что именно в этом видит свою «первичную практически священную обязанность». Оказалось, для рэпера крайне важно, возвращаясь домой после съемок, садиться за стол и вкусно ужинать. 

Оксана Самойлова и Джиган
Оксана Самойлова и Джиган

«Пока муж не поест, с ним лучше даже не разговаривать, не то что о чем-то просить. Поел, и из Халка превратился в душку, можно наваливаться с просьбами и вопросами», — поделилась Оксана. 

По ее мнению, знаменитая пословица про «путь к сердцу» абсолютно верна: ведь «мужчинам кажется, что наготовленная еда — это величайший признак любви и того, что дома их ждут». 

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    Многочисленные поклонники считают семью Оксаны Самойловой и Джигана идеальной
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Как же Оксане удается каждый день готовить ужин для любимого при столь напряженном рабочем графике? Очень просто: Самойлова не скрывает, что порой заказывает еду на дом, «берет у соседки» или обращается к помощнице по хозяйству. 

По мнению знаменитости, не важно, каким способом «добыта» еда — главное, чтобы муж возвращался домой и ощущал аромат аппетитного ужина. 

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19 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @iamgeegun, @samoylovaoxana/Instagram
Теги

Оксана Самойлова, Джиган

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3 комментария Добавить комментарий
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  • А что Оксана делает целый день, если за детьми няньки приглядывают, еду на дом заказывает, домработница, наверняка, дом убирает. Бизнес-проектами? Дык у нее вроде магазин одежды, да и то качестао омтааляет делать лучшего.

  • Прям Мария искуссница =)

  • Если вас так интересует бизнес Оксаны, зайдите на её страницу и прочитайте, сложно что ли? Там ясно написано, что кроме линии одежды у неё ещё агенство по подбору нянь, фитнесс программы, своя клиника косметологии и скоро запускает косметику своего производства

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