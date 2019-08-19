«Из Халка превратился в душку»: Оксана Самойлова раскрыла секрет управления мужем

Оксана Самойлова не раз признавалась, что слово мужа для нее — закон. Тем не менее, она знает, как добиться от Джигана желаемого и сделать его покладистым.

Оксана Самойлова с Джиганом и дочерьми Майей, Леей и Ариелой

Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок — кажется, любая женщина знает об этом. В современном мире, с возможностью в любое время суток сходить в ресторан или заказывать еду на дом, необходимость каждый день готовить отпадает. Однако Оксана Самойлова уверена: обязательное условие крепких семейных отношений — встречать мужа с работы горячей и вкусной пищей.

Джиган и Оксана Самойлова

31-летняя супруга Джигана воспитывает троих детей, ведет несколько бизнес-проектов и успевает заботиться о муже. Знаменитость рассказала, что в списке ее негласных правил — в любой момент обеспечивать Джигана сытной едой.



В своем Инстаграме Оксана поведала, что именно в этом видит свою «первичную практически священную обязанность». Оказалось, для рэпера крайне важно, возвращаясь домой после съемок, садиться за стол и вкусно ужинать.

Оксана Самойлова и Джиган

«Пока муж не поест, с ним лучше даже не разговаривать, не то что о чем-то просить. Поел, и из Халка превратился в душку, можно наваливаться с просьбами и вопросами», — поделилась Оксана.



По ее мнению, знаменитая пословица про «путь к сердцу» абсолютно верна: ведь «мужчинам кажется, что наготовленная еда — это величайший признак любви и того, что дома их ждут».

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Как же Оксане удается каждый день готовить ужин для любимого при столь напряженном рабочем графике? Очень просто: Самойлова не скрывает, что порой заказывает еду на дом, «берет у соседки» или обращается к помощнице по хозяйству.



По мнению знаменитости, не важно, каким способом «добыта» еда — главное, чтобы муж возвращался домой и ощущал аромат аппетитного ужина.