Лена Катина разводится с мужем после 6 лет брака

Не так давно стало известно, что экс-солистка группы «Тату» Лена Катина и ее супруг Сашо Кузманович в тайне от всех подали заявление на развод. На днях эти грустные слухи подтвердились — звездная пара действительно расстается.

Лена Катина

На прошлой неделе поклонники заметили, что на новых фотографиях в своем микроблоге 34-летняя Лена Катина позирует без обручального кольца. Это несколько удивило общественность, но еще больше всех озадачило молчание певицы на вопросы, связанные с отсутствием украшения.

Не дождавшись комментариев от Лены, журналисты портала «СтарХит» решили обратиться к ее представителю.

Как оказалось, Катина неспроста сняла обручальное кольцо и уехала на курорт одна — недавно они с мужем, словенским певцом Сашо Кузмановичем, приняли решение расстаться.

Лена Катина и Сашо Кузманович

«Лена действительно разводится. На днях состоится первое судебное заседание», — кратко сообщил корреспонденту пиар-директор исполнительницы.

По словам представителя звезды, пара не намерена вести долгие разбирательства в суде — все важные вопросы касаемо раздела имущества и опеки над общим сыном Сашей они уже мирно обговорили.

Кроме того, издание связалось с друзьями экс-супругов. Они уверены, что Катина и Кузманович расстаются, потому что охладели друг к другу, «но ради 4-летнего сына остались друзьями».

Напомним, Катя и Сашо познакомились еще в 2003 году, в период расцвета популярности группы «Тату». В 2010-м они стали встречаться, а спустя три года сыграли свадьбу в Словении и обвенчались в России.