Лена Катина разводится с мужем после 6 лет брака

На прошлой неделе поклонники заметили, что на новых фотографиях в своем микроблоге 34-летняя Лена Катина позирует без обручального кольца. Это несколько удивило общественность, но еще больше всех озадачило молчание певицы на вопросы, связанные с отсутствием украшения.
Как оказалось, Катина неспроста сняла обручальное кольцо и уехала на курорт одна — недавно они с мужем, словенским певцом Сашо Кузмановичем, приняли решение расстаться.
«Лена действительно разводится. На днях состоится первое судебное заседание», — кратко сообщил корреспонденту пиар-директор исполнительницы.
Кроме того, издание связалось с друзьями экс-супругов. Они уверены, что Катина и Кузманович расстаются, потому что охладели друг к другу, «но ради 4-летнего сына остались друзьями».
Напомним, Катя и Сашо познакомились еще в 2003 году, в период расцвета популярности группы «Тату». В 2010-м они стали встречаться, а спустя три года сыграли свадьбу в Словении и обвенчались в России.