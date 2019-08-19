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Лена Катина разводится с мужем после 6 лет брака

Не так давно стало известно, что экс-солистка группы «Тату» Лена Катина и ее супруг Сашо Кузманович в тайне от всех подали заявление на развод. На днях эти грустные слухи подтвердились — звездная пара действительно расстается. 
Лена Катина
Лена Катина 

На прошлой неделе поклонники заметили, что на новых фотографиях в своем микроблоге 34-летняя Лена Катина позирует без обручального кольца. Это несколько удивило общественность, но еще больше всех озадачило молчание певицы на вопросы, связанные с отсутствием украшения. 

Не дождавшись комментариев от Лены, журналисты портала «СтарХит» решили обратиться к ее представителю. 

Как оказалось, Катина неспроста сняла обручальное кольцо и уехала на курорт одна — недавно они с мужем, словенским певцом Сашо Кузмановичем, приняли решение расстаться. 

Лена Катина
Лена Катина и Сашо Кузманович

«Лена действительно разводится. На днях состоится первое судебное заседание», — кратко сообщил корреспонденту пиар-директор исполнительницы. 

По словам представителя звезды, пара не намерена вести долгие разбирательства в суде — все важные вопросы касаемо раздела имущества и опеки над общим сыном Сашей они уже мирно обговорили. 

Кроме того, издание связалось с друзьями экс-супругов. Они уверены, что Катина и Кузманович расстаются, потому что охладели друг к другу, «но ради 4-летнего сына остались друзьями».

Напомним, Катя и Сашо познакомились еще в 2003 году, в период расцвета популярности группы «Тату». В 2010-м они стали встречаться, а спустя три года сыграли свадьбу в Словении и обвенчались в России.

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19 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @lenakatina/Instagram
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Лена Катина

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Скоро наверно опять запоет и объявят воссоединение группы ТаТу)

  • Зачем её так усиленно пиарят? Волкова хоть харизматичная была, а эта квашня какая-то, развелась и развелась.

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Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо
38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
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Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
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Гость 2019-08-07 10:49:00
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