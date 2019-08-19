Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас выходит замуж за его тезку

На днях экс-возлюбленная принца Гарри Крессида Бонас и ее нынешний избранник Гарри Уэнтворт-Стэнли объявили о своей помолвке. Пара встречается уже несколько лет.

Крессида Бонас и принц Гарри

Вот уже много лет Крессида Бонас тесно дружит с принцессой Евгенией, которая в начале 2010-х познакомила ее со своим двоюродным братом принцем Гарри. Между молодыми людьми сразу возникла симпатия и в скором времени они стали встречаться.

Крессиду прочили в жены принцу, ведь на тот момент она считалась самым серьезным любовным увлечением Гарри.

Впрочем, в 2014-м пара рассталась. Ходили слухи, что инициатором разрыва была Бонас — она поняла, что не готова к публичности, которая непременно станет частью ее жизни после свадьбы с аристократом.

Гарри Уэнтворт-Стэнли и Крессида Бонас

Пока принц искал новую любовь, девушка решила возобновить старые отношения. В 2017-м она вернулась к британцу Гарри Уэнтворту-Стэнли, с которым встречалась еще до знакомства с внуком Елизаветы II.



В минувшее воскресенье Бонас и Уэнтворт-Стэнли объявили в соцсетях о своей помолвке — совсем скоро пара начнет готовиться к свадьбе!

Пока неизвестно, когда и как жених и невеста планируют провести торжество. Вполне возможно, что из-за нелюбви Крессиды к публичности они решат ограничиться тайной церемонией в окружении самых близких.

Интересно, появится ли на свадьбе своей бывшей девушки принц Гарри? Напомним, Крессида была в числе гостей на его торжестве в мае 2018-го. Кстати, недавно Гарри мог получить приглашение от еще одной экс-возлюбленной, Элли Голдинг, которая уже через пару недель выйдет замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга.