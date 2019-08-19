Достали? Принц Уильям отказывается жить под одной крышей с Гарри и Меган Маркл

В последние дни британцы активно осуждают принца Гарри и Меган Маркл за их мнимую заботу о природе, дорогостоящие частные рейсы и нарушение древних традиций двора. Герцог Кембриджский также не в восторге от поведения младшего брата.

Принцы Уильям и Гарри

Принц Уильям всегда нес ответственность за младшего брата Гарри — и не только из-за трехлетней разницы в возрасте. В то время, как рыжеволосый юноша устраивал пьяные дебоши и кутил ночами напролет, Уильям прилежно учился и слыл эталоном королевского наследника. Всегда сдержанный, корректный и спокойный, супруг Кейт Миддлтон и сейчас является одним из самых популярных членов британской аристократии.

Принцы Уильям и Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон

С возрастом свободолюбивый Гарри, разумеется, «догнал» старшего брата: остепенился, завел семью, стал активно заниматься общественной деятельностью.



Несмотря на это, принц Уильям продолжает держать руку на пульсе и внимательно следит за жизнью герцога Сассекского. И, как полагает королевский эксперт, ему совершенно не нравится то, как принц Гарри и Меган Маркл позиционируют себя в обществе.

Меган Маркл и принц Гарри

Возраст возрастом, а взбалмошный характер младшего сына принцессы Дианы никуда не исчез: Сассексы то и дело на пару нарушают королевский протокол и возмущают общественность пренебрежением вековых традиций. Да и вообще, слишком уж скрытно пытаются жить принц Гарри и Меган Маркл! Даже имена крестных сына Арчи назвать отказались. По мнению Ингрид Сьюзен, писательницы и исследовательницы династии Виндзоров, принц Уильям «боится», что выходки младшего брата и его жены опорочат саму идею британской монархии.

Принцы Уильям и Гарри

Да уж, как будто мало Елизавете II незатихающего скандала с принцем Эндрю! По мнению королевского эксперта, герцог Кембриджский чувствует свою ответственность за младшего брата и собирается не словом, а делом показать свое неодобрение.



Инсайдеры сообщили Vanity Fair, что напряжение между братьями в последнее время усилилось. По этой причине принц Уильям и Кейт Миддлтон не станут ночевать под одной крышей с Гарри и Меган Маркл в замке Балморал.

1 2 3 ... 8 Принц Уильям всегда ощущал ответственность за младшего брата

Не секрет, что по традиции именно в августе все Виндзоры собираются вместе в шотландской резиденции, чтобы провести там отпуск и насладиться семейным общением. По мнению источников, принц Уильям и Кейт Миддлтон будут жить в отдельном доме, чтобы не пересекаться с четой Сассексов.



Источник, близкий к их семьям, уверен — из-за напряжения между внуками королевы Елизаветы отдых непременно «будет испорчен». Что ж, надеемся, принц Уильям сможет достойно выйти из положения и наладить контакт с младшим братом.