Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Достали? Принц Уильям отказывается жить под одной крышей с Гарри и Меган Маркл

В последние дни британцы активно осуждают принца Гарри и Меган Маркл за их мнимую заботу о природе, дорогостоящие частные рейсы и нарушение древних традиций двора. Герцог Кембриджский также не в восторге от поведения младшего брата.
Принцы Уильям и Гарри
Принцы Уильям и Гарри

Принц Уильям всегда нес ответственность за младшего брата Гарри — и не только из-за трехлетней разницы в возрасте. В то время, как рыжеволосый юноша устраивал пьяные дебоши и кутил ночами напролет, Уильям прилежно учился и слыл эталоном королевского наследника. Всегда сдержанный, корректный и спокойный, супруг Кейт Миддлтон и сейчас является одним из самых популярных членов британской аристократии.

Принцы Уильям и Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Принцы Уильям и Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон

С возрастом свободолюбивый Гарри, разумеется, «догнал» старшего брата: остепенился, завел семью, стал активно заниматься общественной деятельностью. 

Несмотря на это, принц Уильям продолжает держать руку на пульсе и внимательно следит за жизнью герцога Сассекского. И, как полагает королевский эксперт, ему совершенно не нравится то, как принц Гарри и Меган Маркл позиционируют себя в обществе.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Возраст возрастом, а взбалмошный характер младшего сына принцессы Дианы никуда не исчез: Сассексы то и дело на пару нарушают королевский протокол и возмущают общественность пренебрежением вековых традиций. Да и вообще, слишком уж скрытно пытаются жить принц Гарри и Меган Маркл! Даже имена крестных сына Арчи назвать отказались. По мнению Ингрид Сьюзен, писательницы и исследовательницы династии Виндзоров, принц Уильям «боится», что выходки младшего брата и его жены опорочат саму идею британской монархии. 

Принцы Уильям и Гарри
Принцы Уильям и Гарри

Да уж, как будто мало Елизавете II незатихающего скандала с принцем Эндрю! По мнению королевского эксперта, герцог Кембриджский чувствует свою ответственность за младшего брата и собирается не словом, а делом показать свое неодобрение. 

Инсайдеры сообщили Vanity Fair, что напряжение между братьями в последнее время усилилось. По этой причине принц Уильям и Кейт Миддлтон не станут ночевать под одной крышей с Гарри и Меган Маркл в замке Балморал. 

Не секрет, что по традиции именно в августе все Виндзоры собираются вместе в шотландской резиденции, чтобы провести там отпуск и насладиться семейным общением. По мнению источников, принц Уильям и Кейт Миддлтон будут жить в отдельном доме, чтобы не пересекаться с четой Сассексов. 

Источник, близкий к их семьям, уверен — из-за напряжения между внуками королевы Елизаветы отдых непременно «будет испорчен». Что ж, надеемся, принц Уильям сможет достойно выйти из положения и наладить контакт с младшим братом. 

Перейти к обсуждению 2


19 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Уильям, Меган Маркл, Принц Гарри, Кейт Миддлтон

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • У меня ощущение что Меган хочет добраться до Уильяма. Гарри ей сам по себе не нужен - у нее королевские амбиции. Она мне чем-то мне Анну Болейн напоминает.

  • По сравнению с дядей-педофилом Гарри ещё ангелочек, или мы не все знаем.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-07 13:29:00
507
Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
Глюкоза впервые рассказала о разводе с мужем и о том, почему сняла обручальное кольцо
38 Комментариев
Гость 2019-08-08 10:44:00
441
Ну, в общем, все как обычно. На британском портале, где опубликованы эти фото, в комментариях все британцы, американцы и прочие рассыпаются в комплиментах и восхищаются "перфект" и "горжеос" Ириной, кстати, и ее мамой тоже. Нашинские же красотки с Вумана, самые раскрасивые в мире, сразу же заметили "обвислости", жиры, целлюлит и некрасивый третий палец второй ноги ))))
Ирина Шейк с дочкой Леа загорают на Ибице в модных купальниках
52 Комментариев
Гость 2019-08-07 16:59:00
295
Нормальные люди адекватно принимают реальность. Если барышня решил свалить в закат, то пусть идёт. По нему видно, что мужик он не депрессивный и самоубийством жизнь не собирается заканчивать. Жизнь продолжается, у него все живы-здоровы.
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
39 Комментариев
Гость 2019-08-07 10:49:00
231
Тарасовы - верующая пара. Ой, насмешили😂😂😂😂 Я и не знала, что верующие по углам зажимаются за спиной у законной жены, а потом беременная любовница в храм венчаться бежит с мужиком, который женится, как за хлебом ходит.
Дмитрий Тарасов зашел в храм в куртке с оскорбительной надписью
80 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.