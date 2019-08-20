Кэти Холмс рассталась с Джейми Фоксом после 6 лет отношений

51-летний Джейми Фокс и 40-летняя Кэти Холмс были одной из самых необычных пар Голливуда. Несмотря на взаимную любовь и 6 лет, проведенных вместе, на днях знаменитости объявили о расставании.

Кэти Холмс и Джейми Фокс

Кэти Холмс и Джейми Фокс начали встречаться еще в 2013-м. После тяжелого развода с Томом Крузом для актрисы наступил период спокойствия и гармонии. Поначалу Фокс и Холмс не афишировали свои отношения и впервые вышли в свет лишь этой весной на Met Gala.

Джейми Фокс и Кэти Холмс

Как ни старались актеры скрывать свой роман, поклонники давно заметили, что влюбленные много времени проводили вместе. Многие были уверены, что дело идет к свадьбе и прочили паре счастливый брак. Однако на днях стало известно, что Джейми Фокс и Кэти Холмс разошлись.

Села Вейв и Джейми Фокс

Впервые о разрыве заговорили 17 августа, после того как Джейми был замечен в компании эффектной красотки в ночном клубе Лос-Анджелеса. Спутницей актера стала молодая певица Села Вэйв. Поклонники незамедлительно обратились за разъяснениями к Кэти, но ответ актрисы их не обрадовал.



«То, что делает Джейми, — это его дело. Мы уже несколько месяцев не вместе», — передал слова актрисы инсайдер на портале Page Six.

1 2 3 ... 9 Кэти Холмс и Джейми Фокс начали встречаться в 2013-м

По словам источника E! News, близкого к экс-влюбленным, пара рассталась еще в конце мая. Из-за того, что Кэти и Джейми привыкли скрывать свои отношения, им удалось разойтись без шума и пыли. Тем не менее поклонники активно сочувствуют экс-супруге Тома Круза и надеются, что вскоре актриса встретит настоящую любовь.

