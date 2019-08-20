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Кэти Холмс рассталась с Джейми Фоксом после 6 лет отношений

51-летний Джейми Фокс и 40-летняя Кэти Холмс были одной из самых необычных пар Голливуда. Несмотря на взаимную любовь и 6 лет, проведенных вместе, на днях знаменитости объявили о расставании.
Кэти Холмс и Джейми Фокс
Кэти Холмс и Джейми Фокс

Кэти Холмс и Джейми Фокс начали встречаться еще в 2013-м. После тяжелого развода с Томом Крузом для актрисы наступил период спокойствия и гармонии. Поначалу Фокс и Холмс не афишировали свои отношения и впервые вышли в свет лишь этой весной на Met Gala. 

Джейми Фокс и Кэти Холмс
Джейми Фокс и Кэти Холмс

Как ни старались актеры скрывать свой роман, поклонники давно заметили, что влюбленные много времени проводили вместе. Многие были уверены, что дело идет к свадьбе и прочили паре счастливый брак. Однако на днях стало известно, что Джейми Фокс и Кэти Холмс разошлись. 

Села Вейв и Джейми Фокс
Села Вейв и Джейми Фокс

Впервые о разрыве заговорили 17 августа, после того как Джейми был замечен в компании эффектной красотки в ночном клубе Лос-Анджелеса. Спутницей актера стала молодая певица Села Вэйв. Поклонники незамедлительно обратились за разъяснениями к Кэти, но ответ актрисы их не обрадовал.

«То, что делает Джейми, — это его дело. Мы уже несколько месяцев не вместе», — передал слова актрисы инсайдер на портале Page Six.

По словам источника E! News, близкого к экс-влюбленным, пара рассталась еще в конце мая. Из-за того, что Кэти и Джейми привыкли скрывать свои отношения, им удалось разойтись без шума и пыли. Тем не менее поклонники активно сочувствуют экс-супруге Тома Круза и надеются, что вскоре актриса встретит настоящую любовь. 

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20 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Кэти Холмс, Джейми Фокс

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Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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