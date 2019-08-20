25-летняя российская легкоатлетка умерла во время пробежки

25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова умерла в Тамбовской области. Девушке стало плохо во время пробежки.

Маргарита Плавунова

20 августа в паблике «ВКонтакте» «Легкая атлетика Тамбовской области» сообщили: «В возрасте 25 лет ушла из жизни многократная чемпионка области и призер ЦФО Маргарита Плавунова».

Спортивная организация выразила соболезнования родным и близким погибшей девушки и объявила сбор средств на похороны.

Маргарита Плавунова

В обстоятельствах смерти Маргариты разбираются правоохранительные органы. По предварительным данным, девушке стало плохо во время пробежки. Плавунова упала в траву на обочине дороги, где ее и обнаружили местные жители. Они вызвали скорую помощь, но медики уже ничего не смогли сделать и только констатировали смерть.



1 2 3 4 5 6 7 Маргарита Плавунова занималась спортом с детства

Маргарита Плавунова была многократной чемпионкой Тамбовской области и Центрального федерального округа по легкой атлетике. Она родилась в Котовске и занималась легкой атлетикой со школы, в итоге остановившись на беге с барьерами.

