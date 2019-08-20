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25-летняя российская легкоатлетка умерла во время пробежки

25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова умерла в Тамбовской области. Девушке стало плохо во время пробежки.
Маргарита Плавунова
Маргарита Плавунова

20 августа в паблике «ВКонтакте» «Легкая атлетика Тамбовской области» сообщили: «В возрасте 25 лет ушла из жизни многократная чемпионка области и призер ЦФО Маргарита Плавунова».

Спортивная организация выразила соболезнования родным и близким погибшей девушки и объявила сбор средств на похороны. 

Маргарита Плавунова
Маргарита Плавунова

В обстоятельствах смерти Маргариты разбираются правоохранительные органы.  По предварительным данным, девушке стало плохо во время пробежки. Плавунова упала в траву на обочине дороги, где ее и обнаружили местные жители. Они вызвали скорую помощь, но медики уже ничего не смогли сделать и только констатировали смерть. 

Маргарита Плавунова была многократной чемпионкой Тамбовской области и Центрального федерального округа по легкой атлетике. Она родилась в Котовске и занималась легкой атлетикой со школы, в итоге остановившись на беге с барьерами.

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20 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото @ri_pl/Instagram

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Почему в последнее время так много умирает молодых спортсменов? Соболезнования родным и близким

  • Что происходит??((

  • Очень-очень жаль (( Молодая ,красивая девушка ...жить бы еще и жить ...

  • Такая красавица ,естественная,безумно жаль ,не справедливость .

  • Опять молодая спортсменка. Может они принимают что? Почему столько случаев в последнее время?

  • Они же мед комиссии проходят всевозможные анализы должны сдавать так называемая проф пригодность как так то

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