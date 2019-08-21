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Меган Маркл наняла для сына первую в истории Виндзоров темнокожую няню

Меган Маркл и принц Гарри наняли новую няню, которую считают подарком небес. Женщина, имя которой пока не известно, уже попала в историю — она стала первой темнокожей няней в королевской семье.
Меган Маркл, принц Гарри

От Меган Маркл ушли уже две няни. Первую 38-летняя герцогиня назвала «непрофессионалом» и выгнала спустя всего две недели. Инсайдер из королевского окружения поделился с порталом Daily Mail, что экс-актриса не подпускала никого к сыну: «Меган привыкла все контролировать. Она просто не выносит оставлять с кем-то Арчи и игнорирует помощь. Никто не присматривал за ним, кроме нее».

Вторая няня сбежала от Меган спустя месяц — герцогиня шагу не давала ей ступить без одобрения. 

Меган Маркл

Настало время попытки номер три. Новую няню заметили в аэропорту на юге Франции во время поездки супругов в Ниццу. Папарацци подловили женщину, когда она выходила из салона частного самолета вместе с герцогами Сассекскими.

Инсайдеры, близкие к королевской семье, рассказали: «Она хорошо вписалась в семью. Меган очень практическая мама, но новая няня — это находка», — заявил источник в окружении пары.

Маркл считает новую помощницу (и, кстати, первую в истории британской королевской семьи темнокожую няню) подарком небес. Ну а женщина души не чает в маленьком Арчи.

Отметим, что няня не будет жить во Фрогмор-хаусе, но большую часть времени проведет там. Также она будет сопровождать герцога и герцогиню Сассекских в их скорой поездке в Африку.

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21 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Shutterstock/Fotodom.ru
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Принц Гарри, Меган Маркл

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Что-то слишком много она уже сделала того, чего другим не позволено. Порядки свои там наводит))

  • На первом фото в зеленом Меган такая элегантная. Просто красавица!

  • Ну и ладно. Можно было подумать, все недовольные сами доверили бы ребенка няне, которая им не нравятся.

  • Никто из них не живет во Фрогмор Хаусе - ни очередная няня, ни Марклы! Да, очень уж они настаивали на том, чтобы постоянно поселиться в Виндзорском замке или, на худой случай - в шикарном Фрогмор Хаусе. Но увы - дальше Фрогмор-коттеджа их не пустили.

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