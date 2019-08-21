Меган Маркл наняла для сына первую в истории Виндзоров темнокожую няню

Меган Маркл и принц Гарри наняли новую няню, которую считают подарком небес. Женщина, имя которой пока не известно, уже попала в историю — она стала первой темнокожей няней в королевской семье.

От Меган Маркл ушли уже две няни. Первую 38-летняя герцогиня назвала «непрофессионалом» и выгнала спустя всего две недели. Инсайдер из королевского окружения поделился с порталом Daily Mail, что экс-актриса не подпускала никого к сыну: «Меган привыкла все контролировать. Она просто не выносит оставлять с кем-то Арчи и игнорирует помощь. Никто не присматривал за ним, кроме нее».

Вторая няня сбежала от Меган спустя месяц — герцогиня шагу не давала ей ступить без одобрения.

Настало время попытки номер три. Новую няню заметили в аэропорту на юге Франции во время поездки супругов в Ниццу. Папарацци подловили женщину, когда она выходила из салона частного самолета вместе с герцогами Сассекскими.



Инсайдеры, близкие к королевской семье, рассказали: «Она хорошо вписалась в семью. Меган очень практическая мама, но новая няня — это находка», — заявил источник в окружении пары.

Маркл считает новую помощницу (и, кстати, первую в истории британской королевской семьи темнокожую няню) подарком небес. Ну а женщина души не чает в маленьком Арчи.

1 2 3 ... 8 От Меган Маркл убежали уже две няни

Отметим, что няня не будет жить во Фрогмор-хаусе, но большую часть времени проведет там. Также она будет сопровождать герцога и герцогиню Сассекских в их скорой поездке в Африку.