СМИ: голливудская актриса весом 180 кг Крисси Метц выходит замуж

Каждая девушка мечтает найти своего мужчину мечты. 38-летней голливудской звезде Крисси Метц это, кажется, удалось. На днях самая корпулентная актриса современности появилась на пресс-конференции, посвященной номинации сериала «Это мы» на премию Emmy. После в прессе сразу появилась информация, что Крисси выходит замуж.
Репортеры портала Radar Online разглядели необычный аксессуар на том самом пальце, приняв кольцо за помолвочное. Жених Крисси — 25-летний композитор Хэл Розенфельд.
«Крисси говорит всем, что он единственный, потому что относится к ней, как к принцессе», — сообщил источник из окружения актрисы в беседе с журналистом. «Он заставляет ее смеяться и спокойно относится к ее весу», — отметил инсайдер, но добавил, что Хэл просит Крисси заботиться о своем здоровье.
Пара уже выходила в свет вместе. Влюбленных можно было увидеть на премии «Золотой глобус» в январе этого года.