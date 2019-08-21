СМИ: голливудская актриса весом 180 кг Крисси Метц выходит замуж

Любви все возрасты покорны... и размеры. На днях американская актриса Крисси Метц намекнула на помолвку, засветив кольцо на том самом пальце.

Крисси Метц

Каждая девушка мечтает найти своего мужчину мечты. 38-летней голливудской звезде Крисси Метц это, кажется, удалось. На днях самая корпулентная актриса современности появилась на пресс-конференции, посвященной номинации сериала «Это мы» на премию Emmy. После в прессе сразу появилась информация, что Крисси выходит замуж.



Поклонники Крисси Метц обратили внимание на украшение на безымянном пальце знаменитости

Репортеры портала Radar Online разглядели необычный аксессуар на том самом пальце, приняв кольцо за помолвочное. Жених Крисси — 25-летний композитор Хэл Розенфельд.



Хэл Розенфельд и Крисси Метц

«Крисси говорит всем, что он единственный, потому что относится к ней, как к принцессе», — сообщил источник из окружения актрисы в беседе с журналистом. «Он заставляет ее смеяться и спокойно относится к ее весу», — отметил инсайдер, но добавил, что Хэл просит Крисси заботиться о своем здоровье.







1 2 3 ... 9 На днях стало известно, что американская актриса Крисси Метц получила предложение руки и сердца

Пара уже выходила в свет вместе. Влюбленных можно было увидеть на премии «Золотой глобус» в январе этого года.