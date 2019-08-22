Поттероманы поздравляют «влюбленных» Эмму Уотсон и Тома Фелтона

Гермиона + Драко... Однако! Поклонники не ожидали увидеть романтическое фото Эммы Уотсон и Тома Фелтона и от радости завалили актеров поздравлениями и милыми комментариями.

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон предпочитает не выставлять свою личную жизнь напоказ. Актриса практически не дает поводов для слухов и домыслов и в основном занимается активизмом и снимается в фильмах.

Том Фелтон и Эмма Уотсон

Не секрет, что актерский состав «Гарри Поттера» до сих пор поддерживает теплые отношения. Несмотря на экранную вражду, Эмма Уотсон и Том Фелтон подружились еще на съемочной площадке, когда были совсем маленькими. Прошли годы, а «Гермиона» и «Драко» все еще регулярно видятся и даже вместе отдыхают.

Том Фелтон и Эмма Уотсон

На днях Фелтон выложил в своем Инстаграме снимок, заставивший сердца поттероманов учащенно забиться. Дело в том, что на новой фотографии Том обучает склонившуюся над гитарой Эмму музыкальным азам. Руки актеров соприкасаются, и, кажется, оба чересчур увлечены своим «уроком».... «Схватывает на лету», — подписал романтичный кадр Фелтон.

Эмма Уотсон и Том Фелтон

За считанные минуты после публикации в комментариях появились сотни поздравлений от растрогавшихся фанатов. Они уверены, что между актерами давно существовало притяжение, и сейчас наконец они могут позволить себе начать отношения. Как бы то ни было, пока ни Эмма, ни Том не подтверждали слухи о романе.

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Тем не менее на следующий день Фелтон опубликовал еще один снимок, уже с пляжа. На нем улыбающийся актер показал майку с надписью «Женщины делают это лучше» и указал, что автор фотографии — Эмма. Многие знают, что Уотсон — феминистка и активно поддерживает борьбу женщин за равные права. Поклонники восприняли новый снимок Фелтона как знак: дескать, он публично признался, что разделяет взгляды «своей новой пассии».