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Поттероманы поздравляют «влюбленных» Эмму Уотсон и Тома Фелтона

Гермиона + Драко... Однако! Поклонники не ожидали увидеть романтическое фото Эммы Уотсон и Тома Фелтона и от радости завалили актеров поздравлениями и милыми комментариями.
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон

Эмма Уотсон предпочитает не выставлять свою личную жизнь напоказ. Актриса практически не дает поводов для слухов и домыслов и в основном занимается активизмом и снимается в фильмах.

Том Фелтон и Эмма Уотсон
Том Фелтон и Эмма Уотсон

Не секрет, что актерский состав «Гарри Поттера» до сих пор поддерживает теплые отношения. Несмотря на экранную вражду, Эмма Уотсон и Том Фелтон подружились еще на съемочной площадке, когда были совсем маленькими. Прошли годы, а «Гермиона» и «Драко» все еще регулярно видятся и даже вместе отдыхают.

Том Фелтон и Эмма Уотсон
Том Фелтон и Эмма Уотсон

На днях Фелтон выложил в своем Инстаграме снимок, заставивший сердца поттероманов учащенно забиться. Дело в том, что на новой фотографии Том обучает склонившуюся над гитарой Эмму музыкальным азам. Руки актеров соприкасаются, и, кажется, оба чересчур увлечены своим «уроком».... «Схватывает на лету», — подписал романтичный кадр Фелтон.

Эмма Уотсон и Том Фелтон
Эмма Уотсон и Том Фелтон

За считанные минуты после публикации в комментариях появились сотни поздравлений от растрогавшихся фанатов. Они уверены, что между актерами давно существовало притяжение, и сейчас наконец они могут позволить себе начать отношения. Как бы то ни было, пока ни Эмма, ни Том не подтверждали слухи о романе. 

Тем не менее на следующий день Фелтон опубликовал еще один снимок, уже с пляжа. На нем улыбающийся актер показал майку с надписью «Женщины делают это лучше» и указал, что автор фотографии — Эмма. Многие знают, что Уотсон — феминистка и активно поддерживает борьбу женщин за равные права. Поклонники восприняли новый снимок Фелтона как знак: дескать, он публично признался, что разделяет взгляды «своей новой пассии».

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22 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @t22felton/Instagram
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Том Фелтон, Эмма Уотсон

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Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
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40 Комментариев





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