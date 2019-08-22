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Меган Маркл растрогала британок, внезапно появившись на съемке своей коллекции одежды

38-летняя Меган Маркл не перестает удивлять. Она сделала сюрприз моделям (обычным женщинам из уязвимых слоев населения), появившись на съемочной площадке собственной линии одежды. 
Меган Маркл
Меган Маркл

Меган Маркл шаг за шагом создает новый образ герцогини XXI века: неравнодушной, активной, поднимающей остросоциальные проблемы. Одной из своих главных миссий 38-летняя супруга принца Гарри считает оказание всесторонней помощи женщинам по всему миру. Этому был посвящен и сентябрьский номер британского Vogue

Меган Маркл
Меган Маркл

В новом журнале, в котором супруга принца Гарри рассказала о «женщинах, которые меняют мир в лучшую сторону», было объявлено о создании лимитированной коллекции одежды. Меган Маркл разработала собственную линию деловых нарядов вместе с масс-маркет брендом Marks&Spencer.

Почему же герцогиня Сассекская обратила внимание именно на офисные аутфиты? Не секрет, что Меган уже давно курирует фонд Smart Works, поддерживающий женщин из уязвимых слоев населения. Благотворительный проект создан, чтобы помощь малообеспеченным британкам как следует подготовиться к собеседованиям при трудоустройстве. 

Меган Маркл на съемочной площадке Smart Works
Меган Маркл на съемочной площадке Smart Works

Внешний вид соискательницы — один из ключевых показателей при поиске работы. Поэтому Меган Маркл поставила себе целью создать максимально удобную, но при этом сдержанную и красивую деловую одежду, которая бы позволила женщинам чувствовать себя уверенно во время собеседования и выгодно отличаться от других претендентов на должность.

Помимо профессионального подбора офисного наряда, подопечным фонда будет предложено пройти тренинг от волонтеров-наставников. Это поможет женщинам из неблагополучных семей подготовиться к вопросам на предстоящем собеседовании.

Меган Маркл обнимает модель на съемках Smart Works
Меган Маркл обнимает модель на съемках Smart Works

На днях в фонде Smart Works состоялась съемка рекламной кампании Marks&Spencer. Десятки обыкновенных женщин были приглашены для участия в фотосессии. Настоящим сюрпризом для всех стало неожиданное появление герцогини Сассекской, которая захотела лично поддержать своих подопечных. 

«Меган удивила всех на Smart Works, когда вышла на съемочную площадку», — сказал источник британскому HarpersBazaar. 

Меган Маркл с улыбкой на лице принялась обнимать удивленных женщин, которые сначала не поверили своим глазам. Многие из них начали плакать, растрогавшись вниманием и участием королевской особы. Сама герцогиня Сассекская была рада не меньше. Она хлопала в ладоши от радости и внимательно наблюдала за съемочным процессом.

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22 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, @sussexroyal/Instagram
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Меган Маркл

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • молодец !когда-то и принцесса Диана старалась всегда быть ближе к народу,так и надо

  • Типа то что она лезла ко всем обниматься растрогало до слез взрослых тётенек? Да ладно, как мало людям нужно для счастья)))

  • Гость

    Типа то что она лезла ко всем обниматься растрогало до слез взрослых тётенек? Да ладно, как мало людям нужно для счастья)))

    Она лезла ко всем обниматься потому, что так на фото меньше заметна ее располневшая фигура.

  • Гость

    молодец !когда-то и принцесса Диана старалась всегда быть ближе к народу,так и надо

    Куда ж еще ближе-то в случае Меган?

  • Она очень любит рубашки из хлопка свободного покроя. Ей идет. Она далеко пойдет. Лев по гороскопу. Как и Ю.Высоцкая. Этим людям не интересно быть только в семье. Они любят развиваттся и блистать в обществе.

  • Меган на многих фото выглядит лицемерно, эта улыбка наигранна, все как то не естественно

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Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
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40 Комментариев





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