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Любовь Толкалина озвучила свою версию расставания с Егором Кончаловским

Не так давно Егор Кончаловский впервые подробно рассказал про разрыв с Любовью Толкалиной. Вскоре эту тему со своей точки зрения прокомментировала и сама актриса. 
Любовь Толкалина, Егор Кончаловский
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский

На прошлой неделе в студию «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на Русском радио пришел режиссер Егор Кончаловский. Помимо обсуждения творческих планов, мужчина высказался и о расставании с Любовью Толкалиной — пара была вместе около 20 лет. 

Тогда Кончаловский намекнул, что так и не смог смириться с легкомысленностью и чересчур активным образом жизни актрисы. 

На днях гостьей программы Аллы Довлатовой стала сама Толкалина. Женщина не упустила возможности поделиться со слушателями новыми подробностями касаемо разрыва с известным режиссером. 

Любовь Толкалина
 

Знаменитость не стала отрицать слова экс-избранника о своем характере. «Мне очень интересно работать. Я — лошадь. Я — спортсменка. Если меня запереть дома, то либо на третий день найдешь мертвой, либо не найдешь совсем», — объяснила Любовь. 

По словам Толкалиной, со временем их с Кончаловским увлечения и взгляды на жизнь стали совсем непохожими. 

«Егор окончил Оксфорд, увидел мир. А потом вдруг перестал узнавать что-то новое. Сел на третьем этаже своей дачи и все», — сообщила артистка. 

  • Любовь Толкалина, Егор Кончаловский
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    Любовь Толкалина прокомментировала разрыв отношений с Егором Кончаловским
    Смотреть галерею

Впрочем, Любовь подчеркнула, что истинная причина их расставания кроется в совершенно других вещах. «А вот об этом уже никто и никогда не узнает», — заявила актриса. 

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22 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @egorkonchalovsky/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru
Теги

Любовь Толкалина, Егор Кончаловский, Мария Кончаловская

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Мезальянс.

  • Да любовница у него забеременела, вот и разошлись

  • Любовь очень красивая и талантливая актриса. Уверена, что у нее все сложится очень хорошо в жизни. А Егорушка нехай сидить на даче с молодухой...

  • Красивая женщина

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Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
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40 Комментариев





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