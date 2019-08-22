Любовь Толкалина озвучила свою версию расставания с Егором Кончаловским

На прошлой неделе в студию «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на Русском радио пришел режиссер Егор Кончаловский. Помимо обсуждения творческих планов, мужчина высказался и о расставании с Любовью Толкалиной — пара была вместе около 20 лет.
На днях гостьей программы Аллы Довлатовой стала сама Толкалина. Женщина не упустила возможности поделиться со слушателями новыми подробностями касаемо разрыва с известным режиссером.
Знаменитость не стала отрицать слова экс-избранника о своем характере. «Мне очень интересно работать. Я — лошадь. Я — спортсменка. Если меня запереть дома, то либо на третий день найдешь мертвой, либо не найдешь совсем», — объяснила Любовь.
«Егор окончил Оксфорд, увидел мир. А потом вдруг перестал узнавать что-то новое. Сел на третьем этаже своей дачи и все», — сообщила артистка.
Впрочем, Любовь подчеркнула, что истинная причина их расставания кроется в совершенно других вещах. «А вот об этом уже никто и никогда не узнает», — заявила актриса.