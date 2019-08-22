Любовь Толкалина озвучила свою версию расставания с Егором Кончаловским

Не так давно Егор Кончаловский впервые подробно рассказал про разрыв с Любовью Толкалиной. Вскоре эту тему со своей точки зрения прокомментировала и сама актриса.

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский

На прошлой неделе в студию «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на Русском радио пришел режиссер Егор Кончаловский. Помимо обсуждения творческих планов, мужчина высказался и о расставании с Любовью Толкалиной — пара была вместе около 20 лет.

Тогда Кончаловский намекнул, что так и не смог смириться с легкомысленностью и чересчур активным образом жизни актрисы.

На днях гостьей программы Аллы Довлатовой стала сама Толкалина. Женщина не упустила возможности поделиться со слушателями новыми подробностями касаемо разрыва с известным режиссером.

Знаменитость не стала отрицать слова экс-избранника о своем характере. «Мне очень интересно работать. Я — лошадь. Я — спортсменка. Если меня запереть дома, то либо на третий день найдешь мертвой, либо не найдешь совсем», — объяснила Любовь.

По словам Толкалиной, со временем их с Кончаловским увлечения и взгляды на жизнь стали совсем непохожими.

«Егор окончил Оксфорд, увидел мир. А потом вдруг перестал узнавать что-то новое. Сел на третьем этаже своей дачи и все», — сообщила артистка.

1 2 3 ... 10 Любовь Толкалина прокомментировала разрыв отношений с Егором Кончаловским

Впрочем, Любовь подчеркнула, что истинная причина их расставания кроется в совершенно других вещах. «А вот об этом уже никто и никогда не узнает», — заявила актриса.