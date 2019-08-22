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12-летняя россиянка, которую засосало в бассейне в Турции, пережила четыре клинических смерти за три дня

Состояние девочки настолько критическое, что ее невозможно перевозить даже в пределах больницы. Турецкие врачи делают все возможное, чтобы улучшить самочувствие 12-летнего ребенка.

Отдых в Турции для российской семьи из Санкт-Петербурга превратился в настоящий кошмар. На днях 12-летнюю девочку засосало в трубу в бассейне в турецком отеле Sunhill в Бодруме.

«Первым ребенка увидел папа, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости. Но даже после того, как работники отеля выключили насос, руку достать не получилось. Тогда он и еще семь человек сломали трубу и вытащили ее вместе с куском трубы на руке», — рассказывала убитая горем мать девочки изданию «Фонтанка».

Пострадавшая впала в кому, ее сердце останавливалось уже несколько раз, она так и не пришла в сознание.  В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга после телемоста с турецкими врачами сообщили: за три дня девочка пережила уже четыре клинических смерти.

Состояние ребенка настолько тяжелое, что медики боятся проводить какие-либо дополнительные обследования и даже перевозить ее в пределах стационара. О том, чтобы отправить ее в Россию для дальнейшего лечения, не идет и речи.

Главный внештатный детский специалист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов характеризует состояние россиянки как «глубокую, запредельную кому». У девочки «очень выраженный» отек головного мозга и «в крайней степени выраженная сердечная недостаточность».

Прогнозы, к сожалению, неутешительные. Руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вячеслав Афончиков говорит, что шансов выжить и полностью восстановиться у девочки практически нет. Однако все же то, что малышка борется за жизнь, вселяет надежду. В случае, если девочка очнется, ее ждет долгий период восстановления — и это минимум полтора года. 

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22 августа 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • За детьми следить надо.. Родители нажрались что-ли.. Сколько таких случаев на воде.. Пора бы запретить алкоголь днем, пока на воде

  • Бедный ребенок. Пусть случиться чудо и девочка придет в себя.

  • Гость

    За детьми следить надо.. Родители нажрались что-ли.. Сколько таких случаев на воде.. Пора бы запретить алкоголь днем, пока на воде

    Какой же Вы жестокий человек! Пуская Бог не услышит Ваших слов! Тут же написано, что отец первый начал спасать девочку. Если семья отдыхает в Турции, это не значит что они пьяными купаются в бассейне.

  • Гость

    За детьми следить надо.. Родители нажрались что-ли.. Сколько таких случаев на воде.. Пора бы запретить алкоголь днем, пока на воде

    Ядом не захлебнитесь. Девочке целых 12 лет. В таком возрасте за детьми не надо ходить по пятам. Достаточно того, что родители были тоже возле бассейна.

  • Гость

    Какой же Вы жестокий человек! Пуская Бог не услышит Ваших слов! Тут же написано, что отец первый начал спасать девочку. Если семья отдыхает в Турции, это не значит что они пьяными купаются в бассейне.

    Что значит Бог не услышит слов? Как некорректно выразились. Речь о Творце Вселенной или тамагочи в вашем кармане? Девочку очень жаль, но ее жизнь и смерть в Его руках. Как впрочем, и жизни всех остальных.

  • Просто жесть. Из-за халатности служащих, которые недосмотрели , что решетки нет, или сами сняли, такое произошло. Надеюсь на отель подали в суд...

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Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
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