12-летняя россиянка, которую засосало в бассейне в Турции, пережила четыре клинических смерти за три дня

Состояние девочки настолько критическое, что ее невозможно перевозить даже в пределах больницы. Турецкие врачи делают все возможное, чтобы улучшить самочувствие 12-летнего ребенка.

Отдых в Турции для российской семьи из Санкт-Петербурга превратился в настоящий кошмар. На днях 12-летнюю девочку засосало в трубу в бассейне в турецком отеле Sunhill в Бодруме.

«Первым ребенка увидел папа, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости. Но даже после того, как работники отеля выключили насос, руку достать не получилось. Тогда он и еще семь человек сломали трубу и вытащили ее вместе с куском трубы на руке», — рассказывала убитая горем мать девочки изданию «Фонтанка».

Пострадавшая впала в кому, ее сердце останавливалось уже несколько раз, она так и не пришла в сознание. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга после телемоста с турецкими врачами сообщили: за три дня девочка пережила уже четыре клинических смерти.

Состояние ребенка настолько тяжелое, что медики боятся проводить какие-либо дополнительные обследования и даже перевозить ее в пределах стационара. О том, чтобы отправить ее в Россию для дальнейшего лечения, не идет и речи.

Главный внештатный детский специалист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов характеризует состояние россиянки как «глубокую, запредельную кому». У девочки «очень выраженный» отек головного мозга и «в крайней степени выраженная сердечная недостаточность».

Прогнозы, к сожалению, неутешительные. Руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вячеслав Афончиков говорит, что шансов выжить и полностью восстановиться у девочки практически нет. Однако все же то, что малышка борется за жизнь, вселяет надежду. В случае, если девочка очнется, ее ждет долгий период восстановления — и это минимум полтора года.