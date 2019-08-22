Марат Башаров намерен вернуть бывшую жену Елизавету

После скандального развода Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой прошло почти полгода. По словам коллег и друзей актера, он не оставляет попыток помириться с экс-супругой.

22 августа Марату Башарову исполнилось 45 лет. Сам актер пока не распространяется о том, будет ли отмечать знаменательную дату. Однако его друзья и коллеги рассказали, о каком подарке он мечтает. «У Марата прекрасная жена, и я надеюсь, что у них все будет хорошо. Насколько я знаю, все идет к воссоединению семьи. Сейчас это его главное желание», — сообщила изданию «Комсомольская Правда» актриса Юлия Галкина.

Владимир Стержаков, с которым Башаров играл в спектакле «Сублимация любви», также считает, что примирение супругов не за горами.

По его словам, актер проводит много времени с единственным сыном Марселем и поддерживает его увлечение рыбалкой.

Елизавета Шевыркова — вторая супруга Башарова. Не секрет, что отношения актера с агентом Елизаветой Круцко закончились мирным расставанием. А вот за его громким разрывом с Екатериной Архаровой следила вся страна. По признанию актрисы, Башаров неоднократно поднимал на нее руку. После того, как Архарова попала в больницу со сломанным носом и сотрясением мозга, о возобновлении любых связей между супругами не могло быть и речи. Пара разошлась в 2015 году.

С Елизаветой Шевырковой Башаров познакомился в социальных сетях. Она была давней поклонницей его творчества. Их брак пережил множество взлетов и падений, Елизавета и Марат не раз становились героями светской хроники. В феврале Елизавета подала на развод, обвинив мужа в рукоприкладстве

Несмотря на разрыв, бывшие супруги живут в одной квартире: в той самой, которую Башаров оставил жене и сыну Марселю.

1 2 3 ... 10 Марат Башаров собирается вновь завоевать любовь бывшей супруги

Сейчас Елизавета проводит лето на юге Франции. В социальных сетях она оставила фамилию бывшего мужа. Вполне возможно, слухи о воссоединении пары могут оказаться правдой.