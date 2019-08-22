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Марат Башаров намерен вернуть бывшую жену Елизавету

После скандального развода Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой прошло почти полгода. По словам коллег и друзей актера, он не оставляет попыток помириться с экс-супругой.
Марат Башаров

22 августа Марату Башарову исполнилось 45 лет. Сам актер пока не распространяется о том, будет ли отмечать знаменательную дату. Однако его друзья и коллеги рассказали, о каком подарке он мечтает. «У Марата прекрасная жена, и я надеюсь, что у них все будет хорошо. Насколько я знаю, все идет к воссоединению семьи. Сейчас это его главное желание», — сообщила изданию «Комсомольская Правда» актриса Юлия Галкина. 

Владимир Стержаков, с которым Башаров играл в спектакле «Сублимация любви», также считает, что примирение супругов не за горами. 

По его словам, актер проводит много времени с единственным сыном Марселем и поддерживает его увлечение рыбалкой.

Елизавета Шевыркова — вторая супруга Башарова. Не секрет, что отношения актера с агентом Елизаветой Круцко закончились мирным расставанием. А вот за его громким разрывом с Екатериной Архаровой следила вся страна. По признанию актрисы, Башаров неоднократно поднимал на нее руку. После того, как Архарова попала в больницу со сломанным носом и сотрясением мозга, о возобновлении любых связей между супругами не могло быть и речи. Пара разошлась в 2015 году.

Елизавета Шевыркова и Марсель Башаров

С Елизаветой Шевырковой Башаров познакомился в социальных сетях. Она была давней поклонницей его творчества. Их брак пережил множество взлетов и падений, Елизавета и Марат не раз становились героями светской хроники. В феврале Елизавета подала на развод, обвинив мужа в рукоприкладстве

Несмотря на разрыв, бывшие супруги живут в одной квартире: в той самой, которую Башаров оставил жене и сыну Марселю.

Сейчас Елизавета проводит лето на юге Франции. В социальных сетях она оставила фамилию бывшего мужа. Вполне возможно, слухи о воссоединении пары могут оказаться правдой.

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22 августа 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @elizavetabasharova/Instagram, Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru
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Марат Башаров

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Гость 2019-08-19 10:32:00
245
Может кто-то и считает его "красавцем, секс символом" , но это на вкус и цвет ! По мне , так внешность у него "лукавая", есть что-то отталкивающее в нем. Я не сомневалась, что курица Гага его "по-матросит и бросит". Ее интерес был, чисто из женской зависти "насолить" Ирине Шейк, уж очень Ирина интересная внешне, "манкая", сдержанная, ей не надо в мясо заворачиваться, что бы быть в центре внимания. А Купер Ирине не пара, он вампир, с ним она была грустная, отстраненная и наверное, угнетенная морально. Он вытягивал из нее соки, радость, живость. Вот есть такие мужчины, которые абсолютно противопоказаны женщинам. И вообще, таким успешным, состоятельным личностям , как Ирина, мужья не нужны, они лишние, только "утяжеляют" жизнь женщине, "гасят" ее. Ведь не случайно, после разрыва, Ира расцвела снова, появились наряды, желание сиять и порхать. А Куперу так и надо, конечно , "захирел" - донора энергетического лишился !
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